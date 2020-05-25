Трамп закрыл въезд в США посещавшим Бразилию иностранцам

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

США в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 запретили въезд в страну иностранцам, которые за последние две недели побывали в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В опубликованном документе, подписанном американским президентом Дональдом Трампом, говорится, что это решение было принято в связи с неблагоприятной обстановкой с коронавирусом в Бразилии. Временный запрет на въезд в США распространяется как на жителей Бразилии, так и на граждан других государств, которые посещали эту южноамериканскую страну в течение последних 14 дней.

«Потенциал необнаруженной передачи вируса инфицированными лицами, желающими въехать в США из Бразилии, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуры, а также национальной безопасности, и я решил, что это отвечает интересам Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Глава государства отметил, что свободный поток торговли между США и Бразилией остается экономическим приоритетом для Вашингтона. «Я по-прежнему привержен содействию торговле между нашими странами», — добавил он.

Материал дополняется.