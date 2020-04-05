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Трамп допустил прекращение внутренних полетов в очаги коронавируса

Власти США допускают прекращение внутреннего авиасообщения с регионами страны, где наиболее тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

Он заявил, что это непростое решение, и сейчас оно обсуждается с губернаторами штатов и авиакомпаниями. «Мы очень серьезно думаем над этим», — сказал Трамп.

По его словам, в некоторых штатах пассажиры внутренних рейсов проходят тестирование на COVID-19 сразу по прилету в аэропортах. Местные власти также отправляют на двухнедельный карантин людей, прибывших из очагов распространения коронавируса.

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
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Во время брифинга американский лидер сообщил, что в ближайшую неделю ожидается резкий всплеск смертности от COVID-19. Такие прогнозы делают медики в регионах с наихудшей эпидемиологической обстановкой.

По словам Трампа, США переживут этот период, а смертей могло бы быть гораздо больше, если бы не вовремя принятые санитарные меры.

По подсчетам американского университета Джона Хопкинса, в США к 3:00 мск зафиксировано 308,5 тыс заразившихся коронавирусом. Общее число смертей достигло 8,3 тыс.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Самый крупный очаг заболевания в штате Нью-Йорк — там заразились 113 тыс. человек. На втором месте — соседний штат Нью-Джерси, в котором 34 тыс. заболевших. Третьим по числу выявленных случаев COVID-19 является штат Мичиган — 14 тыс.

Теги: США, коронавирус, Дональд Трамп
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