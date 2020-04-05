Трамп допустил прекращение внутренних полетов в очаги коронавируса

Власти США допускают прекращение внутреннего авиасообщения с регионами страны, где наиболее тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

Он заявил, что это непростое решение, и сейчас оно обсуждается с губернаторами штатов и авиакомпаниями. «Мы очень серьезно думаем над этим», — сказал Трамп.

По его словам, в некоторых штатах пассажиры внутренних рейсов проходят тестирование на COVID-19 сразу по прилету в аэропортах. Местные власти также отправляют на двухнедельный карантин людей, прибывших из очагов распространения коронавируса.

Во время брифинга американский лидер сообщил, что в ближайшую неделю ожидается резкий всплеск смертности от COVID-19. Такие прогнозы делают медики в регионах с наихудшей эпидемиологической обстановкой.