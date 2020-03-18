США приостановили выдачу виз в большинстве стран из-за коронавируса

Госдеп не уточнил, когда визовые услуги возобновятся и посоветовал проверять сайты посольств и консульств, чтобы узнать статус работы дипведомств

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Власти США в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента в Twitter.

В ведомстве пообещали, что визовые услуги возобновятся как можно скорее, но не уточнили дату. Госдеп рекомендовал проверять сайты посольств и консульств, чтобы узнать статус их работы.

16 марта российское посольство в США временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса.

В феврале Соединенные Штаты ввели запрет на въезд для иностранцев, которые в течение последних двух недель посещали Китай и Иран. 13 марта президент Дональд Трамп временно закрыл въезд в страну иностранных граждан из 36 европейских стран, позднее эта мера распространилась на Великобританию и Ирландию. В США смогут въехать граждане страны, постоянные резиденты с членами семей, а также иностранные дипломаты. Трамп пообещал, что не будет полностью закрывать границы, но воспользуется другим законом, который позволит американским властям высылать мигрантов, стремящихся незаконно пересечь южную границу Соединенных Штатов.