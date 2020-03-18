Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 18 мар, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 18 мар, 12:23
Московские синагоги закрылись на фоне проверки раввина на коронавирус Общество, 00:29 СМИ сообщили о задержании актера из «Кадетства» за пьяный конфликт Технологии и медиа, 00:10 МТС и «Первый канал» запустят систему рекомендаций медиаконтента Технологии и медиа, 00:01 Рубль стал второй по волатильности валютой мира Финансы, 00:00 Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве Общество, 18 мар, 23:54 Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное Экономика, 18 мар, 23:45 «Аэрофлот» временно прекратит летать в Майами, Лос-Анжелес и Вашингтон Общество, 18 мар, 23:32 США приостановили выдачу виз в большинстве стран из-за коронавируса Политика, 18 мар, 23:23 Полицейские пострадали в ДТП на востоке Москвы Общество, 18 мар, 23:22 РЖД отменит большинство поездов в Белоруссию из-за коронавируса Общество, 18 мар, 23:20 Россиянам и иностранцам рекомендовали отказаться от поездок в Петербург Общество, 18 мар, 23:14 Москва назвала ложью обвинения Помпео в убийстве турецких военных в Сирии Политика, 18 мар, 23:08 Меркель назвала вирус самым серьезным вызовом со времен Второй мировой Политика, 18 мар, 22:59 СМИ сообщили о «минировании» четырех лайнеров в России Общество, 18 мар, 22:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

США приостановили выдачу виз в большинстве стран из-за коронавируса

Госдеп не уточнил, когда визовые услуги возобновятся и посоветовал проверять сайты посольств и консульств, чтобы узнать статус работы дипведомств
Фото: Susan Walsh / AP

Власти США в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента в Twitter.

В ведомстве пообещали, что визовые услуги возобновятся как можно скорее, но не уточнили дату. Госдеп рекомендовал проверять сайты посольств и консульств, чтобы узнать статус их работы.

Карантин из-за коронавируса в США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

16 марта российское посольство в США временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса.

В феврале Соединенные Штаты ввели запрет на въезд для иностранцев, которые в течение последних двух недель посещали Китай и Иран. 13 марта президент Дональд Трамп временно закрыл въезд в страну иностранных граждан из 36 европейских стран, позднее эта мера распространилась на Великобританию и Ирландию. В США смогут въехать граждане страны, постоянные резиденты с членами семей, а также иностранные дипломаты. Трамп пообещал, что не будет полностью закрывать границы, но воспользуется другим законом, который позволит американским властям высылать мигрантов, стремящихся незаконно пересечь южную границу Соединенных Штатов.

Коронавирус обнаружили во всех штатах США
Общество

В США с 13 марта действует режим чрезвычайного положения. По данным По данным портала Worldometers, в стране зарегистрировано 8041 случая заражения коронавирусом, 127 человек умерли. Заболевание обнаружили во всех 50 американских штатах и округе Колумбия.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: США, Госдепартамент, визы, коронавирус
Материалы по теме
Сандерс заявил о неготовности системы здравоохранения США к коронавирусу
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter