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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США

Значительное снижение новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 наблюдается в США. Об этом сообщил в Twitter президент страны Дональд Трамп.

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.

По словам Трампа, эта информация является для него «хорошей новостью».

Ранее Трамп озвучил возможные сроки появления вакцины от коронавируса в США. По его словам, вакцину могут разработать до конца текущего года или раньше. Говоря о ходе разработки вакцины, американский президент заявил, что «дела идут очень хорошо».

В конце апреля источники Bloomberg сообщили, администрация Трампа разрабатывает план по ускорению создания вакцины против коронавируса.

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Политика
Дональд Трамп

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 1,4 млн случаев заражений коронавирусом. Страна занимает первое место по числу инфицированных COVID-19. Второе место занимает Россия, где выявлено более 281 тыс. случаев заражений коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: США, Дональд Трамп, коронавирус
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