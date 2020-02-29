США запретили въезд для посещавших недавно Иран иностранцев

Ограничения введены в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Американцам также посоветовали отказаться от поездок в регионы Италии и Южной Кореи

Соединенные Штаты из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вводят запрет на въезд для иностранных граждан, которые посещали Иран за последние 14 дней. Об этом объявил вице-президент США Майк Пенс, передает Reuters.

По словам Пенса, власти также повышают уровень опасности на поездки в «некоторые регионы Италии и Южной Кореи». «Мы советуем американцам не ездить в районы Италии и Южной Кореи, наиболее подверженные воздействию коронавируса», — приводит его слова CNBC.

Среди других мер по борьбе с распространением инфекции, которые рассматривает Вашингтон, — возможное введение ограничений на въезд на южной границе с Мексикой, сообщил президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, в стране насчитывается 22 пациента с коронавирусом. «К сожалению, один человек скончался ночью», — сообщил он. Речь идет о женщине старше 50 лет, которую ранее отнесли к числу «пациентов с факторами высокого риска». Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, а еще 15 — «полностью выздоровели, или на пути к выздоровлению», добавил он.