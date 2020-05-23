Бразилия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

Бразилия заняла второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным Университета, в Бразилии зафиксировано 330 890 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, она обошла Россию, ранее занимавшую второе место в мире по количеству инфицированных (326 448 человек).

По данным Министерства здравоохранения Бразилии, за последние сутки было выявлено 20 803 новых случая заражения. Это рекордный показатель с начала эпидемии в стране. За сутки скончался 1 001 заболевший коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев увечилось до 21 048.

Как ранее рассказал The Financial Times бразильский эпидемиолог, директор Международного центра долголетия Алешандре Калаше, реальное число заболевших в Бразилии может быть гораздо выше официальных данных. По его словам, жители трущоб — фавел — не имеют возможности обратиться за помощью. При этом в фавелах проживают около 13 млн бразильцев.