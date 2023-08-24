Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное

Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Что известно к этому часу

Самолет, на борту которого, по информации авиакомпании, были Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, упал в Тверской области. По предварительным данным, все погибли. Что известно к этому часу — в материале РБК

Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Бизнес-джет Embraer—135 (EBM-135BJ), который летел из Москвы в Санкт-Петербург, в среду вечером упал в Тверской области. По данным авиакомпании, которой принадлежал самолет, на борту были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин. По данным МЧС, все люди на борту погибли.

Что известно к 4:45 мск

Как сообщили РБК в МЧС России, самолет упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе. Это северо-запад Тверской области, на полпути от Твери до Великого Новгорода. Расстояние до Москвы — около 300 км.

На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли, отметили в МЧС.

Вскоре после ЧП Росавиация сообщила, что в списке пассажиров значится Евгений Пригожин.

Около 23:00 мск ведомство подтвердило, что, согласно данным авиакомпании, бизнесмен действительно был на борту. Также там был командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер). Кроме того, в списке пассажиров: Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев.

По данным «Фонтанки», на этом самолете, помимо Пригожина и Уткина, должны были лететь оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК «Вагнер» и личная охрана.

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По данным Росавиации, разбившийся самолет принадлежал компании «МНТ Аэро», специализирующейся на бизнес-перевозках. В парке перевозчика, по данным Росавиации на середину июля, помимо потерпевшего катастрофу EMB-135, были еще два бизнес-джета: BAe-125 и Hawker 800XP.

Версии случившегося СК сообщил, что возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, следствие рассматривают различные версии крушения бизнес-джета, включая «внешнее воздействие», технические неполадки и ошибку пилота. По данным Mash, Baza и SHOT, спецслужбы проверяют в том числе версию о теракте.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщает, что тела всех 10 погибших уже обнаружены.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ЧВК «Вагнер» сообщил, что на месте катастрофы обнаружили телефон Пригожина.

Как передает корреспондент РБК, дорогу к старой ферме в селе Куженкино, рядом с которой разбился самолет Пригожина. На место продолжают заезжать машины Следственного комитета. На дороге в Куженкино по состоянию на 3:45 мск оставались около 20 российских и иностранных журналистов.

По состоянию на 4:30 утра въезд в Куженкино был перекрыт патрульной машиной. Сотрудник полиции сказал корреспонденту РБК, что это просто перекрытие дороги, обломков рядом с ними нет. При этом «РИА Новости» написали, что на въезде в село нашли один из фрагментов разбившегося джета.

Ксения Собчак со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Baza пишут, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795 — и что судно принадлежит Пригожину. В 2019 году под американские санкции попали три самолета, которые, по данным Минфина США, принадлежали Пригожину: Hawker 800 XP, British Aerospace 125 и Embraer ERJ-135. Тогда они были зарегистрированы за пределами России.

С Пригожиным также связывают самолет Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» с номером RA-02748. Как следует из данных сервиса FlightRadar, 23 августа он сначала прилетел из Москвы в Петербург, где приземлился в 18:19 мск, а уже в 18:59 мск вылетел из Петербурга. Через час он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево. Согласно расписанию полетов, этот же бизнес-джет в четверг, 24 августа, в 16:00 мск должен был лететь из Москвы в Баку.