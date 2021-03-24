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Кадыров назвал сказками заявление экс-сотрудника МВД о казнях в Чечне

По мнению Кадырова, бывший боец чеченского спецподразделения выдумал историю, которая была опубликована в «Новой газете», для того чтобы получить убежище в Европе. «Наркоман, о котором даже стыдно говорить», — добавил глава Чечни
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова при управлении МВД по Чечне Сулейман Гезмахмаев, который рассказал «Новой газете» о внесудебных расправах на территории республики, выдумал эту историю для получения убежища в Европе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наркоман, о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку, сбежал сначала в Германию и, чтобы получить убежище, придумал истории о своих приключениях, но там не хватило его «показаний», — сказал Кадыров на совещании в МВД по Чечне.

По его словам, затем Гезмахмаев переехал в Санкт-Петербург, где влез в долги, хотя на тот момент у него уже были большие задолженности по кредитам. «В Питере его нашли, и он придумал сказки: этого задушили, того забрали, повесили, расстреляли», — рассказал глава Чечни.

Кадыров поблагодарил Пригожина за поддержку в борьбе с «Новой газетой»
Общество
Рамзан Кадыров

18 марта бойцы полка имени Ахмата Кадырова при управлении МВД по Чечне опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они выстроились на плацу в полной экипировке и с оружием, а отдельные офицеры на этом фоне записали обращение. Представители полка заявили о «нападках» «Новой газеты» в адрес членов подразделения и добавили, что издание развязало против региона «информационную войну». Поводом стала публикация газеты от 15 марта с названием «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей». В ней журналисты привели показания бывшего бойца чеченского спецподразделения Сулеймана Гезмахмаева, рассказавшего о случаях внесудебных казней, которые совершались за время его службы бойцами и командирами полка.

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Статья вызвала острую реакцию в Чечне: помощник Кадырова и министр печати республики Ахмед Дудаев заявил, что жители требуют от ее руководства закрыть «Новую газету», и обвинил издание в публикации фейков. 17 марта в Грозном прошел «сход граждан», протестовавших против публикации.

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Позже с критикой в адрес газеты выступил и сам Кадыров. «Мало-мальски мыслящему человеку понятно, что сотрудники НГ являются распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами. Американские власти часто применяют антироссийские санкции с подачи таких якобы либеральных газет», — заявил он.

Кадыров ответил на идею «Новой» об иске фразой «посмотрим, чья возьмет»
Политика
Рамзан Кадыров

Пресс-секретарь президента России, отвечая на видеообращение к Путину, заявил, что оно было направлено «не по адресу», на что Кадыров сказал, что граждане вправе обращаться к президенту по волнующим их вопросам.

В свою очередь, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов допустил подачу иска к Кадырову. «Кадыров называет нас иностранными агентами и теми, из-за кого против нашей страны применяются американские санкции. Хотел бы процитировать президента Российской Федерации и заявить: кто обзывается, тот сам так называется», — сказал Муратов в беседе с РБК.

Отвечая на идею «Новой газеты» подать иск, глава Чечни заявил: «Посмотрим, чья возьмет». «Я удивлюсь, если закадычные друзья Госдепа США, с представителями которого они не раз фотографировались на долгую и родственную память, обратятся в российский суд, а не американский. Умудрились заранее предупредить читателей, что могут проиграть, но не из-за необоснованности своего заявления, а потому что якобы судебная система их не защитит», — сказал он.

Автор
Михаил Юшков
Рамзан Кадыров «Новая газета» казни Чечня
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