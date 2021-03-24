Кадыров назвал сказками заявление экс-сотрудника МВД о казнях в Чечне

По мнению Кадырова, бывший боец чеченского спецподразделения выдумал историю, которая была опубликована в «Новой газете», для того чтобы получить убежище в Европе. «Наркоман, о котором даже стыдно говорить», — добавил глава Чечни

Фото: Global Look Press

Бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова при управлении МВД по Чечне Сулейман Гезмахмаев, который рассказал «Новой газете» о внесудебных расправах на территории республики, выдумал эту историю для получения убежища в Европе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наркоман, о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку, сбежал сначала в Германию и, чтобы получить убежище, придумал истории о своих приключениях, но там не хватило его «показаний», — сказал Кадыров на совещании в МВД по Чечне.

По его словам, затем Гезмахмаев переехал в Санкт-Петербург, где влез в долги, хотя на тот момент у него уже были большие задолженности по кредитам. «В Питере его нашли, и он придумал сказки: этого задушили, того забрали, повесили, расстреляли», — рассказал глава Чечни.

18 марта бойцы полка имени Ахмата Кадырова при управлении МВД по Чечне опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они выстроились на плацу в полной экипировке и с оружием, а отдельные офицеры на этом фоне записали обращение. Представители полка заявили о «нападках» «Новой газеты» в адрес членов подразделения и добавили, что издание развязало против региона «информационную войну». Поводом стала публикация газеты от 15 марта с названием «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей». В ней журналисты привели показания бывшего бойца чеченского спецподразделения Сулеймана Гезмахмаева, рассказавшего о случаях внесудебных казней, которые совершались за время его службы бойцами и командирами полка.