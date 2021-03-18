Песков назвал обращение чеченского спецназа направленным «не по адресу»

Президент не принимает иски против редакции газеты, этим занимается суд, напомнил Песков. Ранее чеченский спецназ записал видеообращение к Путину, обвинив «Новую газету» в «нападках» после статьи о внесудебных казнях в республике

Дмитрий Песков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В Кремле не смотрели обращение чеченского спецназа к президенту, оно было направлено не по адресу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее бойцы обвинили «Новую газету» в «информационной войне», пожаловавшись Владимиру Путину на «нападки» издания, которое выпустило очередное расследование о внесудебных казнях в Чечне.

«Мы не знакомы с самим этим обращением, но мы читали соответствующие сообщения СМИ. Конечно, нужно исходить из юридических понятий. Такого термина, как информационная война, не существует, но есть такие понятия, как клевета, и существуют возможности судебного опротестования информации, которая публикуется в СМИ», — сказал Песков.

Он напомнил, что существует возможность оспаривать факты, материал целиком или предъявлять иск. «Президент России не является судебным органом, не может принимать судебные решения, не может принимать иски в отношении редакции газеты», — отметил пресс-секретарь.