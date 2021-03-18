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Песков назвал обращение чеченского спецназа направленным «не по адресу»

Президент не принимает иски против редакции газеты, этим занимается суд, напомнил Песков. Ранее чеченский спецназ записал видеообращение к Путину, обвинив «Новую газету» в «нападках» после статьи о внесудебных казнях в республике
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В Кремле не смотрели обращение чеченского спецназа к президенту, оно было направлено не по адресу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее бойцы обвинили «Новую газету» в «информационной войне», пожаловавшись Владимиру Путину на «нападки» издания, которое выпустило очередное расследование о внесудебных казнях в Чечне.

«Мы не знакомы с самим этим обращением, но мы читали соответствующие сообщения СМИ. Конечно, нужно исходить из юридических понятий. Такого термина, как информационная война, не существует, но есть такие понятия, как клевета, и существуют возможности судебного опротестования информации, которая публикуется в СМИ», — сказал Песков.

Он напомнил, что существует возможность оспаривать факты, материал целиком или предъявлять иск. «Президент России не является судебным органом, не может принимать судебные решения, не может принимать иски в отношении редакции газеты», — отметил пресс-секретарь.

Чеченский спецназ с гранатометами в руках пожаловался Путину на «Новую»
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По его словам, обращение силовиков было направлено, «безусловно, не по адресу». «Если речь идет о публикации, по мнению тех, кто записал это обращение, искаженной информации или клеветы, существуют юридические процедуры или инструменты, которые нужно задействовать», — заключил он.

Ранее бойцы полка полиции спецназа имени Ахмата-Хаджи Кадырова при МВД Чечни записали видеообращение к Путину с просьбой обратить внимание на «нападки» «Новой газеты» в адрес членов подразделения. Для записи ролика они выстроились на плацу с оружием в руках. Бойцы обвинили издание в развязывании «информационной войны», за которой, по мнению силовиков, стоят западные спецслужбы.

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Помимо этого, во «враждебной деятельности» по отношению к Чечне «Новую газету» обвинил министр печати Чечни, помощник главы республики Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев. Он заявил, что издание занимается «сочинительством фейков», и потребовал закрыть его.

Экс-сотрудник МВД Чечни рассказал о казнях в 2017 году
Политика
Фото:Антон Подгайко / ТАСС

Поводом для критики стал материал «Новой газеты» о внесудебных казнях в Чечне, о которых рассказал бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по Чечне Сулейман Гезмахмаев.

После выхода статьи журналисты «Новой газеты» пожаловались на резкий химический запах, появившийся у входа в редакцию издания в Москве. Позже редакция опубликовала видео предполагаемого момента распыления. На нем неизвестный прикатил ко входу в редакцию велосипед, из шины колеса которого начал выходить газ. Затем человек ушел. Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что около редакции курьеров в это время не было.

Помимо этого, после публикации материала в Чечне задержали родственников Гезмахмаева, сообщил РБК председатель правления центра «Мемориал» (признан Минюстом иноагентом) Олег Орлов. Односельчане и сам Гезмахаев рассказали, что полиция требовала у задержанных сообщить, где сейчас находятся его мать, брат и сестра, и заставить его написать письмо, в котором бывший полицейский откажется от своих слов, сообщается на сайте «Мемориала».

Авторы
Виктория Полякова, Полина Химшиашвили
Чечня «Новая газета» Дмитрий Песков Рамзан Кадыров Кремль
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Помощник Кадырова потребовал закрыть «Новую газету»
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В Кремле выразили надежду на расследование «химатаки» у «Новой газеты»
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Экс-сотрудник МВД Чечни рассказал о казнях в 2017 году
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