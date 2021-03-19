Главред «Новой газеты» ответил Кадырову словами Путина
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов допустил подачу иска против главы Чечни Рамзана Кадырова. Вопрос решит читательское голосование, сообщил Муратов РБК.
Накануне чеченский спецназ пожаловался президенту Владимиру Путину на «нападки» «Новой газеты». В Кремле ответили, что обращение направлено «не по адресу», на что Кадыров заявил, что граждане имеют полное право обращаться к президенту по «волнующим» их вопросам.
«Каждый гражданин России имеет право обратиться к президенту — наверное, да. Имеет ли право военнослужащий, минуя своего непосредственного командира обращаться к главнокомандующему — конечно же, нет. Третье — Кадыров называет нас иностранными агентами и теми, за кого против нашей страны применяются американские санкции. Хотел бы процитировать президента Российской Федерации и заявить, что кто обзывается, тот сам так называется», — сказал РБК Муратов.
По словам главреда, он не хотел судиться с Кадыровым. «Но после ряда абсолютно личностных и неприемлемых выпадов в адрес газеты и ее сотрудников Кадырову придется отвечать за свои слова в суде», — отметил он.