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Главред «Новой газеты» ответил Кадырову словами Путина

«Новая» не хотела судиться с Кадыровым, но после «абсолютно личностных и неприемлемых выпадов» в ее адрес решение вынесли на голосование, сообщил Муратов. Ранее глава Чечни назвал сотрудников издания «западными агентами»
Дмитрий Муратов
Дмитрий Муратов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов допустил подачу иска против главы Чечни Рамзана Кадырова. Вопрос решит читательское голосование, сообщил Муратов РБК.

Накануне чеченский спецназ пожаловался президенту Владимиру Путину на «нападки» «Новой газеты». В Кремле ответили, что обращение направлено «не по адресу», на что Кадыров заявил, что граждане имеют полное право обращаться к президенту по «волнующим» их вопросам.

«Каждый гражданин России имеет право обратиться к президенту — наверное, да. Имеет ли право военнослужащий, минуя своего непосредственного командира обращаться к главнокомандующему — конечно же, нет. Третье — Кадыров называет нас иностранными агентами и теми, за кого против нашей страны применяются американские санкции. Хотел бы процитировать президента Российской Федерации и заявить, что кто обзывается, тот сам так называется», — сказал РБК Муратов.

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По словам главреда, он не хотел судиться с Кадыровым. «Но после ряда абсолютно личностных и неприемлемых выпадов в адрес газеты и ее сотрудников Кадырову придется отвечать за свои слова в суде», — отметил он.

Сейчас на сайте газеты ведется голосование, стоит ли изданию подать на Кадырова в суд, и пока 75% читателей поддержали подачу иска, сообщил РБК Муратов. «Через несколько дней мы подведем итоги голосования, и если пропорциональность сохранится такой, какой мы ее видим сейчас, то встреча в суде неминуема», — заключил главред.

В начале недели «Новая газета» выпустила очередное расследование о внесудебных пытках в Чечне. В них участвовали бойцы и руководители полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова, рассказал изданию бывший сотрудник этого подразделения Сулейман Гезмахмаев.

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В Кремле ответили на обращение Кадырова к «господину Пескову»
Политика
Рамзан Кадыров

После выхода статьи бойцы полка полиции спецназа имени Ахмата-Хаджи Кадырова записали видеообращение, в котором пожаловались Путину на «Новую газету». Они обвинили издание в «сочинительстве фейков» и развязывании «информационной войны».

Позже с критикой «Новой газеты» выступил и сам Кадыров. «Мало-мальски мыслящему человеку понятно, что сотрудники «НГ» являются распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами. Американские власти часто применяют антироссийские санкции с подачи таких якобы либеральных газет», — заявил он.

Авторы
Любовь Порываева, Виктория Полякова
Рамзан Кадыров «Новая газета» Дмитрий Муратов Чечня Владимир Путин
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