Кадыров поблагодарил Пригожина за поддержку в борьбе с «Новой газетой»

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил бизнесмена Евгения Пригожина за предложение помочь в судебном разбирательстве с «Новой газетой».

«Дорогой Евгений Викторович [Пригожин], очень приятно было получить от вас слова поддержки! Особо признателен вам и за предложенные услуги юристов», — написал он в Telegram-канале.

Он приложил письмо Пригожина, в котором тот назвал себя «истинным патриотом России» и предложил Кадырову безвозмездную помощь своей юридической службы.

«Новая газета» 15 марта опубликовала расследование под названием «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей», в котором бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова при управлении МВД по Чечне Сулейман Гезмахмаев рассказал о внесудебных казнях в республике.