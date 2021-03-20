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Кадыров поблагодарил Пригожина за поддержку в борьбе с «Новой газетой»

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил бизнесмена Евгения Пригожина за предложение помочь в судебном разбирательстве с «Новой газетой».

«Дорогой Евгений Викторович [Пригожин], очень приятно было получить от вас слова поддержки! Особо признателен вам и за предложенные услуги юристов», — написал он в Telegram-канале.

Он приложил письмо Пригожина, в котором тот назвал себя «истинным патриотом России» и предложил Кадырову безвозмездную помощь своей юридической службы.

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«Новая газета» 15 марта опубликовала расследование под названием «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей», в котором бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова при управлении МВД по Чечне Сулейман Гезмахмаев рассказал о внесудебных казнях в республике.

В ответ бойцы полка опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором они с оружием в руках обвинили издание в развязывании против региона «информационной войны».

Министр печати Чечни, помощник главы республики Ахмед Дудаев потребовал закрыть «Новую газету», «чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу».

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал обращение бойцов направленным «не по адресу». После этих слов Кадыров написал, что считает правом любого гражданина страны обратиться с просьбой к президенту.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов допустил подачу иска к главе Чечни Рамзану Кадырову. По его словам, этот вопрос решит читательское голосование. Кадыров заверил, что готов к судебному разбирательству.

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