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Политика ,  
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Экс-сотрудник МВД Чечни рассказал о казнях в 2017 году

По словам экс-сотрудника полка им. Ахмата Кадырова, он лично охранял задержанных, ему известно о 13 убитых. Песков заявил, что видел публикацию, но реакция на нее не является прерогативой Кремля
Фото: Антон Подгайко / ТАСС
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

«Новая газета» выпустила очередную часть расследования о внесудебных казнях, которыми, по данным издания, занимались чеченские силовики. Издание опубликовало рассказ Сулеймана Гезмахмаева — бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике.

По словам Гезмахмаева, в январе 2017 года он лично охранял 56 задержанных, которых вопреки закону содержали в подвале спортзала на территории полка. Как рассказал экс-сотрудник, среди них были 13 так называемых амиров — лиц, которых считали командирами террористических ячеек.

Гезмахмаев рассказал, что в конце января 2017 года он доставлял одного из «амиров» из подвала спортзала в подвал одной из расположенных на территории полка казарм. Собеседник «Новой газеты» говорил, что один из оперативных сотрудников Шалинского РОВД Чечни (они в числе прочих осуществляли сопровождение задержанных) сообщил, что их должны отпустить под подписку о невыезде.

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<p>Салах Межиев</p> <p></p>

Однако в другом подвальном помещении, по словам Гезмахмаева, мужчин убивали. Бывший сотрудник полка детально описал процесс казни, которую осуществляли руководители подразделения. Вместе с тем он выразил уверенность, что большинство из задержанных не имели никакого отношения к терроризму и не являлись гомосексуалистами, а признательные показания и показания на других граждан республики дали под пытками.

Гезмахмаев также рассказал, что его друг и сослуживец Сулейман Саралиев по приказу участвовал в убийстве одного из задержанных. Саралиев сообщил о произошедшем знакомому, «который работал то ли в прокуратуре, то ли в Следственном комитете». После этого Гезмахмаев больше не видел своего друга. По словам собеседника издания, после этих событий руководство полка обвинило его сослуживца в гомосексуализме, в конце марта 2017 года он был убит.

«Новая газета» сообщила о «химической атаке» в здании редакции
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

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В опубликованной «Новой газетой» статье Гезмахмаев называет имена сотрудников силовых структур, имевших отношение к незаконным задержаниям, пыткам и расправам над людьми. Авторы материала заявили, что следственные органы, несмотря на многократные обращения издания, «торпедировали» проверки по фактам задержаний и убийств в Чечне.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле ознакомились с материалом «Новой газеты». «Мы видели эту публикацию, наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах. Поэтому если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, то проверки смогут состояться. Мы ее видели, но, поскольку мы к этим органам не относимся, это не наша прерогатива», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

РБК направил запрос в пресс-службу главы и правительства Чечни.

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После выхода публикации «Новая газета» сообщила, что на здание, в котором находится редакция, была совершена «химическая атака». «В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании», — заявили в редакции.

Руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила, что запах очень неприятный, но не представляет опасности для людей. Она отметила, что похожим веществом обрызгали вещи и машину журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной в 2017 году.

В 2017-м «Новая газета» уже публиковала материалы о массовых задержаниях и убийствах в Чечне людей, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о секретных тюрьмах, в которых они содержатся. После этих статей в апреле 2017 года издание сообщило, что получает угрозы расправы над журналистами со стороны чеченцев. Муфтий Чеченской Республики Салах Межиев публично призывал к «возмездию» для журналистов.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Людмила Подобедова
Чечня убийство расследование «Новая газета»
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