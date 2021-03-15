Экс-сотрудник МВД Чечни рассказал о казнях в 2017 году

По словам экс-сотрудника полка им. Ахмата Кадырова, он лично охранял задержанных, ему известно о 13 убитых. Песков заявил, что видел публикацию, но реакция на нее не является прерогативой Кремля

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

«Новая газета» выпустила очередную часть расследования о внесудебных казнях, которыми, по данным издания, занимались чеченские силовики. Издание опубликовало рассказ Сулеймана Гезмахмаева — бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике.

По словам Гезмахмаева, в январе 2017 года он лично охранял 56 задержанных, которых вопреки закону содержали в подвале спортзала на территории полка. Как рассказал экс-сотрудник, среди них были 13 так называемых амиров — лиц, которых считали командирами террористических ячеек.

Гезмахмаев рассказал, что в конце января 2017 года он доставлял одного из «амиров» из подвала спортзала в подвал одной из расположенных на территории полка казарм. Собеседник «Новой газеты» говорил, что один из оперативных сотрудников Шалинского РОВД Чечни (они в числе прочих осуществляли сопровождение задержанных) сообщил, что их должны отпустить под подписку о невыезде.

Однако в другом подвальном помещении, по словам Гезмахмаева, мужчин убивали. Бывший сотрудник полка детально описал процесс казни, которую осуществляли руководители подразделения. Вместе с тем он выразил уверенность, что большинство из задержанных не имели никакого отношения к терроризму и не являлись гомосексуалистами, а признательные показания и показания на других граждан республики дали под пытками.