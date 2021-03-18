Обращение полка имени Ахмата Кадырова Путину из-за «Новой газеты». Видео

В Чечне бойцы полка при МВД Чечни выстроились на плацу с оружием в руках и записали обращение к Владимиру Путину. Они заявили о «нападках» «Новой газеты». Издание ранее опубликовало материал о внесудебных казнях в республике

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В середине марта «Новая газета» опубликовала расследование о внесудебных казнях, которые, по ее данным, совершали чеченские силовики. В частности, газета публиковала рассказ бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, который рассказал, что охранял задержанных, которых позже убили.