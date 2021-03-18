Кадыров написал «господину Пескову» о «западных агентах в центре Москвы»

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что считает, что любой гражданин России вправе обратиться с просьбой к президенту разобраться в том или ином вопросе.

Это стало ответом на дневное заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Он комментировал обращение чеченского спецназа к президенту по поводу публикаций «Новой Газеты», Песков сказал, что оно было направлено не по адресу, напомнив про юридические процедуры и суд. Чеченские бойцы в видеообращении к Путину заявили о «нападках» «Новой газеты» в адрес членов подразделения и добавили, что газета развязала против региона «информационную войну».

«Господин Песков, Вы меня озадачили!» — начал свой ответ Кадыров. Затем он написал, что не видит «даже малейшего намека», чтобы тревожиться об угрозах журналистам. По его мнению, сотрудники «Новой газеты» являются «агентами известных западных служб».

«Кто должен защищать их (погибших и раненых в чеченской войне. — РБК) права, если в центре Москвы сидят западные агенты, которые мечтают ввергнуть наш народ в очередную пучину хаоса?» — написал глава Чечни.

РБК направил запрос Дмитрию Пескову.