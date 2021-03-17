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Политика ,  
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Помощник Кадырова потребовал закрыть «Новую газету»

Дудаев потребовал закрыть «Новую газету», выпустившую новое расследование о Чечне, обвинив авторов в «сочинительстве фейков». В день выхода материала сотрудники издания сообщили о «химатаке» в здании редакции
Ахмед Дудаев
Ахмед Дудаев (Фото: ahmed_dudaev / Vk)

Министр печати Чечни, помощник главы республики Ахмед Дудаев потребовал закрыть «Новую газету». Соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Чеченской Республики <...> требуют у руководства страны и региона принять меры <...>, чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу», — написал Дудаев.

Он обвинил авторов «Новой газеты» в «сочинительстве фейков».

РБК направил запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и в пресс-службу главы Чечни, а также обратился за комментарием к председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов отказался от комментариев.

В Кремле выразили надежду на расследование «химатаки» у «Новой газеты»
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В начале недели, 15 марта, «Новая газета» опубликовала расследование под названием «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей». В нем бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по ЧР Сулейман Гезмахмаев заявил, что в республике проводились внесудебные казни. По его словам, в 2017 году он лично охранял задержанных, которые впоследствии были убиты. Гезмахмаев также рассказал о своем сослуживце, участвовавшем в казнях и сообщившем о них знакомому. По словам бывшего сотрудника полиции, после этого он также был убит.

В день выхода материала журналисты «Новой газеты» пожаловались на резкий химический запах, возникший на входе в редакцию издания в Москве. Позже редакция опубликовала видео, на котором, как утверждается, снят тот, кто распылил неизвестное вещество. Человек был одет в форму курьера сервиса «Яндекс.Еда». Он подвел ко входу в редакцию велосипед, из шины колеса которого начал выходить газ. После этого неизвестный ушел с велосипедом из поля зрения камеры. Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что по результатам мониторинга по адресу, где находится редакция, курьеров в это время не было.

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Экс-сотрудник МВД Чечни рассказал о казнях в 2017 году
Политика
Фото:Антон Подгайко / ТАСС

В Кремле выразили надежду, что случившееся будет расследовано. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для этого не требуются какие-либо указания со стороны администрации главы государства. «Мы знаем из сообщений самой редакции, что они находятся в контакте с Генеральной прокуратурой, с правоохранительными органами, что они подали туда соответствующее заявление», — отметил он.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Полина Химшиашвили, Майя Бобенко
Чечня Рамзан Кадыров «Новая газета»
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«Новая газета» сообщила о «химической атаке» в здании редакции
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В Кремле выразили надежду на расследование «химатаки» у «Новой газеты»
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