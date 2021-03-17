Помощник Кадырова потребовал закрыть «Новую газету»

Дудаев потребовал закрыть «Новую газету», выпустившую новое расследование о Чечне, обвинив авторов в «сочинительстве фейков». В день выхода материала сотрудники издания сообщили о «химатаке» в здании редакции

Ахмед Дудаев (Фото: ahmed_dudaev / Vk)

Министр печати Чечни, помощник главы республики Ахмед Дудаев потребовал закрыть «Новую газету». Соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Чеченской Республики <...> требуют у руководства страны и региона принять меры <...>, чтобы прекратить откровенно враждебную деятельность этого издания по отношению к чеченскому народу», — написал Дудаев.

Он обвинил авторов «Новой газеты» в «сочинительстве фейков».

РБК направил запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и в пресс-службу главы Чечни, а также обратился за комментарием к председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов отказался от комментариев.