Помощник Кадырова потребовал закрыть «Новую газету»

В начале недели, 15 марта, «Новая газета» опубликовала расследование под названием «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей». В нем бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по ЧР Сулейман Гезмахмаев заявил, что в республике проводились внесудебные казни. По его словам, в 2017 году он лично охранял задержанных, которые впоследствии были убиты. Гезмахмаев также рассказал о своем сослуживце, участвовавшем в казнях и сообщившем о них знакомому. По словам бывшего сотрудника полиции, после этого он также был убит.
В день выхода материала журналисты «Новой газеты» пожаловались на резкий химический запах, возникший на входе в редакцию издания в Москве. Позже редакция опубликовала видео, на котором, как утверждается, снят тот, кто распылил неизвестное вещество. Человек был одет в форму курьера сервиса «Яндекс.Еда». Он подвел ко входу в редакцию велосипед, из шины колеса которого начал выходить газ. После этого неизвестный ушел с велосипедом из поля зрения камеры. Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что по результатам мониторинга по адресу, где находится редакция, курьеров в это время не было.
В Кремле выразили надежду, что случившееся будет расследовано. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для этого не требуются какие-либо указания со стороны администрации главы государства. «Мы знаем из сообщений самой редакции, что они находятся в контакте с Генеральной прокуратурой, с правоохранительными органами, что они подали туда соответствующее заявление», — отметил он.
При участии
Полина Химшиашвили, Майя Бобенко