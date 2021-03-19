Кадыров ответил на идею «Новой» об иске фразой «Посмотрим, чья возьмет»

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на идею «Новой Газеты» подать на него в суд. Он написал в Telegram, что готов к судебному разбирательству.

«Я удивлюсь, если закадычные друзья Госдепа США, с представителями которого они не раз фотографировались на долгую и родственную память, обратятся в российский суд, а не американский. Умудрились заранее предупредить читателей, что могут проиграть, но не из-за необоснованности своего заявления, а потому что, якобы, судебная система их не защитит. <...> В честность нашего судебного процесса верю. Поэтому, вперед! Посмотрим, чья возьмет!», — написал Кадыров

Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов допустил подачу иска к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он сказал РБК, что вопрос решит читательское голосование.

18 марта было опубликовано видеообращение бойцов полка имени Ахмата Кадырова при управлении МВД по Чечне к президенту России. Представители полка заявили о «нападках» «Новой газеты» в адрес членов подразделения и добавили, что издание развязало против региона «информационную войну». Поводом стала публикация газеты от 15 марта с заголовком «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей».