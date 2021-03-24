В ВОЗ поспорили с еврокомиссаром о нужности российской вакцины Европе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 75,36 (+0,75) Инвестиции, 23 мар, 13:47
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 89,77 (+1,11) Инвестиции, 23 мар, 13:47
Бизнес как на ладони: что вы не знали о мобильном банкинге РБК и СберБизнес, 11:09 Клиенты УК «Промсвязь» заработали более 100% годовых Пресс-релиз, 11:04 В «Молнии» рассказали о разработке многоразового космического корабля Технологии и медиа, 11:00 Съемки телесериала впервые будут профинансированы криптовалютой Крипто, 10:59 Двух футболистов «Тамбова» заподозрили в игре на ставках Спорт, 10:57 Россиянин из Твери не забрал лотерейный выигрыш в 335 млн руб. Общество, 10:52 Байден готов выделить триллионы на инфраструктуру. Какие акции взлетят Pro, 10:52 В петербургском парке нашли скелет ребенка Общество, 10:49 Фонд «Сбера» заинтересовался крупнейшей сделкой на рынке складов Бизнес, 10:43 Как бизнесу получить отсрочку платежа РБК и Сбер, 10:40 Риелторы назвали районы Москвы с самым дешевым жильем бизнес-класса Недвижимость, 10:35 Кто стал самой «зеленой» компанией России — мартовский рейтинг RAEX Зеленая экономика, 10:30  Чемпионка мира по сноуборду погибла после схода лавины Спорт, 10:25 Севший на мель контейнеровоз полностью заблокировал Суэцкий канал Общество, 10:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

В ВОЗ поспорили с еврокомиссаром о нужности российской вакцины Европе

Представитель ВОЗ Ханс Клюге выразил надежду, что «Спутник V» будет использоваться в Европе, отметив, что не понимает «колебаний и скептицизма» по поводу регистрации вакцины. Ранее еврокомиссар заявил, что она в регионе не нужна
Фото: WassimJdidi / ТАСС
Фото: WassimJdidi / ТАСС

Европе нужна российская вакцина от коронавируса «Спутник V», заявил в интервью ТАСС директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Я надеюсь, что в обозримом будущем — очень близком — вакцина станет использоваться в регионе», — сказал Клюге, указав, что Евросоюз и другие страны сталкиваются с нехваткой препаратов. Представитель ВОЗ заявил, что не понимает «это колебание, иногда международное, а порой и скептицизм» в отношении намерении России добиться регистрации «Спутника V» в ЕС.

Еврокомиссар заявил, что в ЕС не нужна российская вакцина
Общество
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Организация сейчас проводит экспертизу результатов клинических исследований препарата и данных о производстве, информация передана в Европейское агентство лекарственных средств (EMA), рассказал Клюге: «Это прозрачный процесс, вся информация находится на сайте ВОЗ». Одним из ключевых шагов для завершения процесса экспертизы он назвал соглашение с российским Минздравом о визите делегаций ВОЗ и ЕМА в московский Центр им. Гамалеи, где разработали вакцину.

Video

22 марта комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в Европе «совершенно нет необходимости» в «Спутнике V». Он посчитал, что четырех препаратов, которые уже зарегистрировал европейский регулятор (вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen и AstraZeneca) хватит для достижения коллективного иммунитета. Помимо этого, сказал Бретон, у России возникают проблемы с производством препарата, а граждане страны «с трудом получают доступ» к нему.

Путин ответил на заявления ЕК по вакцине фразой «мы ничего не навязываем»
Политика
Фото:Владислав Воднев / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Почему ФНС решила нагрянуть к вам с выездной налоговой проверкой РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon

Президент Владимир Путин, комментируя слова еврокомиссара, отметил, что Россия «ничего никому не навязывает». По его словам, интерес к «Спутнику V» растет по всему миру, а заявления представителей Европейской комиссии вызывают вопрос, «чьи интересы они поддерживают»: фармкомпаний или граждан. Замглавы российского МИДа Александр Грушко в свою очередь сказал, что власти ЕС демонстративно игнорируют «Спутник V», вакцина «столкнулась с кампанией дезинформации, дискриминации».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в EMA в середине января, сейчас она находится на рассмотрении регулятора. До одобрения агентства ее использование разрешили власти Венгрии и Словакии, еще несколько европейских стран задумались о поставках препарата. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что для российской вакцины «двери не закрыты», возможность ее закупки будет зависеть от обстоятельств.

В Еврокомиссии считают, что в процессе транспортировки «Спутника V» могут возникнуть сложности, России могут потребоваться годы, чтобы разработать устойчивую цепочку поставок вакцины.

Автор
Наталия Анисимова
ВОЗ Спутник V вакцина коронавирус COVID-19 Евросоюз
Материалы по теме
В ЕС назвали сложности для транспортировки российской вакцины «Спутник V»
Политика
В Еврокомиссии сообщили о незакрытых дверях для вакцины «Спутник V»
Политика
МИД заявил о демонстративном игнорировании евроинститутами «Спутника V»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter