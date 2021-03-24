В ВОЗ поспорили с еврокомиссаром о нужности российской вакцины Европе

Представитель ВОЗ Ханс Клюге выразил надежду, что «Спутник V» будет использоваться в Европе, отметив, что не понимает «колебаний и скептицизма» по поводу регистрации вакцины. Ранее еврокомиссар заявил, что она в регионе не нужна

Фото: WassimJdidi / ТАСС

Европе нужна российская вакцина от коронавируса «Спутник V», заявил в интервью ТАСС директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Я надеюсь, что в обозримом будущем — очень близком — вакцина станет использоваться в регионе», — сказал Клюге, указав, что Евросоюз и другие страны сталкиваются с нехваткой препаратов. Представитель ВОЗ заявил, что не понимает «это колебание, иногда международное, а порой и скептицизм» в отношении намерении России добиться регистрации «Спутника V» в ЕС.

Организация сейчас проводит экспертизу результатов клинических исследований препарата и данных о производстве, информация передана в Европейское агентство лекарственных средств (EMA), рассказал Клюге: «Это прозрачный процесс, вся информация находится на сайте ВОЗ». Одним из ключевых шагов для завершения процесса экспертизы он назвал соглашение с российским Минздравом о визите делегаций ВОЗ и ЕМА в московский Центр им. Гамалеи, где разработали вакцину.

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