В ЕС назвали сложности для транспортировки российской вакцины «Спутник V»

Власти Европейского союза считают, что в процессе транспортировки российской вакцины «Спутник V» могут возникнуть достаточно серьезные трудности. Об этом РБК заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК).

По его словам, российский препарат очень сложен в производстве, поскольку, по сути, он представляет собой сразу две вакцины (первая и вторая дозы). «России могут потребоваться годы, чтобы разработать устойчивую цепочку поставок», — отметил он.

Отвечая на вопрос, какова позиция Еврокомиссии по поводу решения нескольких европейских компаний производить «Спутник V», представитель ЕК сказал, что в настоящее время ведется работа над наращиванием производственных мощностей, чтобы доставить эту вакцину в кратчайшие сроки. «Поставка вакцины «Спутник V» на европейский рынок, если она будет разрешена, также повлечет за собой оценку производственных площадок. Такая оценка предоставит больше информации о качестве и размере производственных мощностей», — заявил он.

Как отметил собеседник, производство российского препарата на территории Евросоюза не изменит стратегию ЕС в отношении вакцины, согласованную с государствами-членами. «В настоящее время внимание ЕС сосредоточено на наращивании европейского производства вакцин в соответствии с соглашениями о предварительных закупках ЕС», — пояснил он.

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