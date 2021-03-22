Путин заявил о росте интереса других стран к российской вакцине от COVID

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Среди иностранных государств увеличивается интерес к российской вакцине «Спутник V, несмотря на попытки дискредитировать препарат. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросу вакцинации от COVID-19, трансляцию совещания ведет РБК.

«Интерес к нашей вакцине проявляет все больше государств по всему миру», — сказал Путин.

По словам президента, российскую вакцину пытаются умышленно дискредитировать, делая «различные информационные вбросы, порой откровенные небылицы».

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