Путин ответил на заявления ЕК по вакцине фразой «мы ничего не навязываем»

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» растет по всему миру, однако заявления представителей Европейской комиссии вызывают вопрос, «чьи интересы они поддерживают», заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

«Один из ответственных работников Еврокомисси заявил, что нам не нужен «Спутник V». Странно заявление. Мы ничего никому не навязываем», — сказал Путин.

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Он отметил, что Россия уже подала официальную заявку по вакцине в Европейское агентство по лекарственным средствам в конце января и только 4 марта пришло решение о начале ее рассмотрения.

«В этой связи знаете что хочется сказать, мы ничего никому не навязываем, но когда такие заявление от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют эти люди — интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейский стран», — сказал Путин.