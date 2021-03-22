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Пандемия коронавируса ,  
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МИД заявил о демонстративном игнорировании евроинститутами «Спутника V»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Институты Европейского союза демонстративно игнорируют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в ходе своего выступления в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме «Россия — Европа: реалии и перспективы» заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает «Интерфакс»

«Наша вакцина столкнулась с кампанией дезинформации, дискриминации, демонстративного игнорирования со стороны евроинститутов», — сказал Грушко. По его словам, в ЕС делают политизированные заявления по поводу вакцины.

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Фото:Абзал Калиев / Sputnik / РИА Новости

Замминистра добавил, что при этом «здравый смысл постепенно берет верх». Он привел в пример регистрацию российской вакцины в отдельных странах-членах ЕС, а также упомянул о достигнутой договоренности производить препарат в Италии.

Ранее, 22 марта, комиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится «Спутник V». Он указал, что в ЕС уже зарегистрированы четыре другие вакцины, и для выработки коллективного иммунитета их будет достаточно. Кроме того, Бретон указал, что в самой России у граждан есть проблемы с доступом к препарату.

При этом ранее, 17 марта, еврокомиссар говорил, что «Спутник V», возможно, будут применять в Евросоюзе. Кроме того, Бретон допустил помощь в производстве вакцины со стороны ЕС.

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В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V». Она должна выявить соответствие препарата европейским стандартам. Позже, 9 марта, Итало-российская торговая палата сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.

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Источник: JHU
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Спутник V МИД вакцина Евросоюз
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