Еврокомиссар заявил об отсутствии необходимости в «Спутнике V» в ЕС

Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1.

«У нас совершенно нет необходимости в «Спутнике V», — сказал Бретон.

По его словам, в рамках Евросоюза уже одобрены четыре других вакцины, их будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Бретон отметил, с марта по июнь в Европу поставят от 300 до 350 млн доз вакцин от коронавируса. Поэтому к середине июля появится возможность «достичь иммунитета на всем континенте».

Говоря о «Спутнике V», еврокомиссар заявил, что у России возникают проблемы с производством препарата.

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