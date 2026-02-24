 Перейти к основному контенту
Жители Мексики рассказали о «красном коде» после убийства главы картеля

Сюжет
Радио РБК
В мексиканском городе Гвадалахара, расположенном в штате Халиско, где был убит наркобарон Эль Менчо, обстановка спокойная, рассказали местные жители. В городе Пуэрто-Вальярта ситуация также стабилизировалась
Фото: Carlos Zepeda / Getty Images
Фото: Carlos Zepeda / Getty Images

Жители мексиканского города Гвадалахара рассказали Радио РБК об обстановке в городе после беспорядков, которые начались из-за убийства главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса (известен как Эль Менчо).

По словам Николая, вчера в городе начали открываться магазины и заведения общественного питания, заработали сервисы такси и доставки. Он отметил, что полиция быстро восстановила порядок.

Другая местная жительница по имени Елена подтвердила, что обстановка в городе сейчас спокойная, работают магазины и кафе, ходит общественный транспорт. Собеседница добавила, что накануне власти ввели «красный код» и попросили жителей города не выходить из дома.

Жительница Гвадалахара Юлия также сообщила, что власти рекомендовали не выходить на улицу без надобности. При этом уже сегодня многие люди вернулись на работу. Школы и университеты начнут работать завтра, 25 февраля.

Ситуация стабилизировалась и в другом мексиканском городе — Пуэрто-Вальярта, рассказал Радио РБК Евгений. Однако местные власти также рекомендуют жителям оставаться дома.

Что известно о наркобароне, из-за убийства которого в Мексике беспорядки
Политика
Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо)

Сервантес был убит 22 февраля во время операции сил специального назначения Мексики в штате Халиско. Смерть наркобарона вызвала столкновения между членами картеля и сотрудниками правоохранительных органов, акты насилия зафиксированы как минимум в девяти штатах. Associates Press сообщало о 14 погибших.

На фоне беспорядков аэропорты в Пуэрто-Вальярта и Гвадалахара отменили 129 рейсов. В Ассоциации туроператоров России заявляли, что город Гвадалахара и штат Халиско не пользуются популярностью у российских туристов, поскольку это промышленные центры, и они далеко находятся от моря и исторических достопримечательностей.

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Ирина Хазова
Мексика наркокартели массовые беспорядки
