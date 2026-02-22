Беспорядки начались в Мексике после убийства главы наркокартеля

Video

Беспорядки начались в Мексике после операции по ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса. Жительница Халиско Гуадалупе Агилар рассказала РБК, что смерть лидера главного картеля страны спровоцировала репрессии со стороны членов картеля.

«У людей нет информации, мы мониторим соцсети и ждем чем это закончится», — рассказала она, отметив, что власти дали людям указания не выходить на улицы, объявлен «красный код».

На данный момент, по данным мексиканских СМИ, акты насилия зафиксированы в девяти штатах: Халиско, Мичоакан, Колима, Герреро, Агуаскальентес, Гуанахуато, Наярит, Сакатекас и Тамаулипас.

Фото: zvezdanews / Telegram Фото: zvezdanews / Telegram Фото: zvezdanews / Telegram Фото: zvezdanews / Telegram Фото: zvezdanews / Telegram

Материал дополняется