АТОР раскрыл число россиян в Мексике на фоне беспорядков

Халиско, Мексика (Фото: Javier Verdin / Reuters)

Мексиканский город Гвадалахара и штат Халиско, где проходят массовые беспорядки, не пользуются популярностью у российских туристов, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, около 95% туристов из России выбирают курорты штата Кинтана-Роо — Канкун и Ривьера-Майя. Гвадалахара и штат Халиско являются промышленными центрами и они далеко находятся от моря и исторических достопримечательностей.

В настоящее время в Мексике могут находиться менее 3 тыс. туристов из России. При этом большинство из них прибыли в страну не с туристическими целями.

«Гвадалахара входит в программы очень небольшого числа авторских экскурсионных туров по Мексике, предлагаемых в России, но продаж в такие туры в последнее время, по данным туроператоров — членов АТОР, не было. Их клиентов из России здесь в настоящее время нет», — говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что жалоб со стороны россиян находящихся на отдыхе в других частях страны, не поступало. «Пребывание в турах проходит по плану, сбоев в прилетах и вылетах нет, а просьб о досрочном возвращении не зафиксировано», — подчеркнули в АТОР.

Массовые беспорядки в десяти штатах Мексики вспыхнули 22 февраля после убийства главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса. Власти объявили «красный код» и призвали жителей должны оставаться дома.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявил, что ситуация на большей части территории страны остается нормальной.

По словам заведующего консульским отделом посольства в Мексике Якова Федорова, россияне пока не обращались в посольство. Однако он отметил, что видел информацию о застрявших в аэропорту Гвадалахары туристах.