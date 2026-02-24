В аэропортах Мексики отменили более ста рейсов после убийства наркобарона

Фото: Gabriel Trujillo / Reuters

В понедельник, 23 февраля, аэропорты в мексиканских городах Пуэрто-Вальярта и Гвадалахара отменили 129 рейсов на фоне волнений после убийства главы наркокартеля Немесио Осегера Сервантеса (Эль Менчо), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов FlightAware.

Коммерческие рейсы, по словам президента Мексики Клаудии Шейнбаум, должны возобновиться до конца вторника, 24 февраля.

Акции мексиканской авиакомпании Volaris рухнули на 7,7%, что стало самым большим падением за последние десять месяцев, отметил Bloomberg.

Из-за беспорядков, вызванных операцией по задержанию главы картеля, сбои зафиксированы не только в авиасообщении, но и в транспортном движении: многие дороги оказались перекрыты, после того как преступные группировки начали устраивать блокады, поджигать автомобили и нападать на предприятия.

В штатах Тамаулипас, Мичоакан, Герреро, Нуэво-Леон, Нижняя Калифорния, Кинтана-Роо и Халиско начали закрывать заведения. В последнем из перечисленных, по данным владельца местной сети магазинов, в понедельник было зафиксировано более 200 случаев насилия в магазинах и на АЗС.

23 февраля пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что места, где были беспорядки, не пользуются популярностью среди российских туристов, потому что это промышленные районы. Сбоев в прилетах и вылетах нет, просьб о досрочном возвращении не зафиксировано, добавили в АТОР.

Массовые беспорядки в десяти штатах Мексики начались 22 февраля после убийства главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса. Власти объявили «красный код» и призвали жителей должны оставаться дома.