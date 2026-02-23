 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Власти Мексики раскрыли, как отследили наркобарона через его любовницу

В рамках разведывательной операции силы Мексики и США отследили передвижение его любовницы. В один из дней она покинула объект, в котором находился наркобарон, после чего силы начали готовиться в операции по его задержанию
Машина скорой помощи, предположительно перевозящая тело Немесио Осегеры Сервантеса (Эль Менчо), покидает Специализированную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью, Мехико, Мексика
Машина скорой помощи, предположительно перевозящая тело Немесио Осегеры Сервантеса (Эль Менчо), покидает Специализированную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью, Мехико, Мексика (Фото: Reuters)

Минобороны Мексики удалось выйти на главу крупнейшего и одного из наиболее влиятельных мексиканских картелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо через его любовницу. Об этом заявил министр национальной обороны страны Рикардо Тревилья Трехо, передает El Debate.

Власти опирались на информацию от этой женщины и некоторых лиц из ближайшего круга наркобарона.

Как рассказал Тревилья Трехо, благодаря разведывательной работе Мексики и США удалось отследить передвижения наркобарона. По его словам, 20 февраля установили местонахождение доверенного лица одной из партнерш Эль Менчо, а на следующий день она покинула объект, однако сам наркобарон остался в этом месте с охраной.

В тот же день началась подготовка к проведению операции, которая завершилась ликвидацией наркобарона.

Что известно о самом влиятельном наркобароне, убитом в Мексике
Политика
Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо)

Операция по задержанию Эль Менчо прошла 22 февраля. В ее ходе бойцы сил специального назначения Мексики подверглись нападению со стороны членов преступной организации. В ходе перестрелки четверо боевиков были убиты на месте, еще трое, включая Сервантеса, получили тяжелые ранения. Наркобарон умер при транспортировке в Мехико.

После гибели наркобарона в девяти штатах Мексики начались беспорядки. Жительница Халиско Гуадалупе Агилар рассказала РБК, что члены картеля начали мстить за убийство лидера.

За данные о самом Эль Менчо в Соединенных Штатах было объявлено вознаграждение в размере $15 млн, с 2020 года он находился в списке самых разыскиваемых преступников Управления по борьбе с наркотиками страны.

Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо, начал «карьеру» в 1990-х главарем киллеров в картеле «Миленио», затем руководил безопасностью в картеле «Синалоа», а после ареста главы «Миленио» Оскара Навы Валенсии в 2009 году сыграл ключевую роль в его задержании, что позволило ему возглавить отколовшуюся группировку «Лос Торсидос», позже трансформировавшуюся в картель «Новое поколение Халиско». Свое влияние он укрепил браком с родственницей Валенсии, превратив организацию в семейный бизнес, действовавший более чем в 60 странах: его брат Антонио отвечал за закупку оружия и был арестован в 2022 году, а сын занимал руководящую должность в картеле и в 2025 году приговорен в США к пожизненному заключению за наркоторговлю.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Мексика Минобороны наркобарон любовница
