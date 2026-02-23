 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Мексике раскрыли число погибших в беспорядках после смерти наркобарона

Халиско, Мексика
Халиско, Мексика (Фото: Carlos Zepeda / Getty Images)

В результате беспорядков в Мексике после смерти лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса («Эль Менчо») погибли не менее 14 человек, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на власти Мексики.

По данным властей штатов Халиско, Мичоакан и Гуанахуато, в числе погибших семеро военнослужащих Национальной гвардии.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала мексиканцев к спокойствию, а власти вечером 22 февраля объявили о ликвидации большинства из более чем 250 блокпостов наркокартелей в 20 штатах, передает AP. При этом Шейнбаум заявила, что выступает против насилия над членами картеля из-за нарушения человеческих прав.

Операция по задержанию Эль Менчо прошла 22 февраля. В ее ходе бойцы сил специального назначения подверглись нападению со стороны членов преступной организации, сообщило Минобороны страны. В ходе перестрелки четверо боевиков были убиты на месте, еще трое, включая Сервантеса, получили тяжелые ранения. Наркобарон скончался при транспортировке в Мехико.

Материал дополняется

Авторы
Егор Алимов
