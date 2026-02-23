 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Что известно о самом влиятельном наркобароне, убитом в Мексике

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Лидер одного из самых крупных наркокартелей Мексики «Новое поколение Халиско» был убит в ходе операции спецназа 22 февраля, его смерть привела к столкновениям и беспорядкам на улице. История Эль Менчо — в материале РБК
Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо)
Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо) (Фото: DEA / Reuters)

В мексиканском штате Халиско во время операции сил специального назначения, разведданные для которой предоставили США, был убит Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо. Он был лидером крупнейшего и одного из наиболее влиятельных мексиканских картелей «Новое поколение Халиско».

Смерть Эль Менчо вызвала столкновения между членами картеля и сотрудниками правоохранительных органов, беспорядки распространились на другие регионы страны, не менее 14 человек погибли. Что известно о самом разыскиваемом в США и Мексике наркобароне — в материале РБК.

Сын фермеров и бывший полицейский

Сервантес родился в 1966 году в поселении Наранхо-де-Чила в штате Мичоакан, который El Pais называет «краем мака и марихуаны», в небогатой семье фермеров. Он бросил учебу в начальной школе, чтобы помогать родственникам, а позднее эмигрировал в Соединенные Штаты.

По криминальной лестнице Сервантес поднимался с самых низов и прошел все ступени — от наркоторговца и киллера до наркобарона. Свою «карьеру» он начал в Калифорнии, где его сперва поймали с небольшим количеством марихуаны, а позже — за продажей героина агенту под прикрытием в баре в Сан-Франциско. В 1994-м он был осужден за сговор с целью распространения наркотиков и отсидел три года в американской тюрьме.

После отбытия срока Сервантес вернулся в Мексику и какое-то время проработал полицейским в Халиско.

Что известно о самом влиятельном наркобароне, убитом в Мексике
Video

Создание «Нового поколения Халиско»

До создания «Нового поколения Халиско» Эль Менчо возглавлял отряд наемных убийц в картеле «Миленио», руководил службой безопасности и оперативной деятельностью в картеле «Синалоа», бывший лидер которого, Хоакин Гусман Лоэр (Эль Чапо), отбывает пожизненное заключение в американской тюрьме.

По данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA), CJNG была образована в 2010-х годах из остатков «Миленио», который распался после ареста его лидера Оскара Нава Валенсии в 2009 году. El Pais отмечает, что Сервантес сыграл в его задержании ключевую роль. Этот шаг повысил его до главы «Лос Торсидос», отколовшейся от «Миленио» группировки, которая позже превратилась в «Новое поколение Халиско». «Эль Менчо стал лидером в картеле дипломатическим путем, через брак, — заявил CNN аналитик Дэвид Сауседо — Сервантес женился на родственнице Валенсии Розалинде Гонсалес».

Впоследствии влияние преступной организации значительно расширилось: она действовала более чем в 60 странах, пишет Milenio.

WSJ называет картель Эль Менчо «семейным бизнесом»: по данным Генеральной прокуратуры Мексики, один из братьев Сервантеса, Антонио, известный как Тони Монтана в честь персонажа Аль Пачино из фильма «Лицо со шрамом», отвечал за покупку оружия. Его арестовали в 2022 году.

Сын Сервантеса, также занимавший руководящую должность в картеле, в 2025 году был приговорен в США к пожизненному заключению за торговлю наркотиками. За данные о самом Эль Менчо в Соединенных Штатах было объявлено вознаграждение в размере $15 млн.

Операция по задержанию Эль Менчо прошла 22 февраля. В ее ходе бойцы сил специального назначения Мексики подверглись нападению со стороны членов преступной организации. В ходе перестрелки четверо боевиков были убиты на месте, еще трое, включая Сервантеса, получили тяжелые ранения. Наркобарон умер при транспортировке в Мехико.

