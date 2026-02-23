Горящие магазины и машины. Видео последствий беспорядков в Мексике

Video

В Мексике прошли массовые беспорядки, они вспыхнули после убийства лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного под прозвищем «Эль Менчо».

Особо напряженная обстановка сложилась в городе Тихуана. Как пишет издание Debate, в ночь на 23 февраля число беспорядков в городе выросло до 25. По данным мэра Исмаэля Бургеньо Руиса, были повреждены 10 автомобилей и пять предприятий. Полицейские задержали 11 человек.

Массовые беспорядки проходят в девяти штатах страны: Халиско, Мичоакан, Колима, Герреро, Агуаскальентес, Гуанахуато, Наярит, Сакатекас и Тамаулипас. Там зафиксировали поджоги автомобилей и магазинов, а также были заблокированы ключевые дороги.

Силовики ликвидировали главаря наркокартеля Немесио Осегеры Сервантеса 22 февраля. По информации The New York Times, картель под его руководством превратился в одну из доминирующих организаций по торговле наркотиками в Мексике, занимаясь переправкой синтетических наркотических веществ в США.

После убийства Севрантеса в девяти штатах страны вспыхнули массовые беспорядки. Члены картеля начали блокировать ключевые дороги, поджигать машины и коммерческие предприятия.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявил, что ситуация на большей части территории страны остается нормальной.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау назвал ликвидацию Сервантеса «великим событием» для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира. На своей странице в X он также написал «о большой печали и обеспокоенности» из-за актов насилия стране.

Заведующий консульским отделом посольства в Мексике Яков Федоров отметил, что видел информацию о застрявших в аэропорту Гвадалахары российских туристов. Однако, по его словам, граждане в российское посольство пока не обращались. В АТОР сообщили об отсутствии российских туристов в городе Гвадалахара.