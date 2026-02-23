Госдеп США назвал «великим событием» убийство главы картеля в Мексике

Заместитель госсекретаря США назвал Сервантеса одним из самых кровавых наркобаронов. По словам Кристофера Ландау, это «великое событие» для всего мира

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау назвал ликвидацию главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса «великим событием» для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира.

«Мне только что сообщили, что мексиканские силы безопасности ликвидировали «Эль Менчо», одного из самых кровавых и беспощадных наркобаронов. Это великое событие для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира. Хорошие парни сильнее плохих парней. Хороших больше, чем плохих. Поздравления силам правопорядка великой мексиканской нации», — сообщил он в X.

Также Ландау написал «о большой печали и обеспокоенности» из-за актов насилия Мексике после убийства главы картеля.

«Неудивительно, что плохие парни отвечают террором. Но мы никогда не должны терять самообладание. Держись, Мексика!» — добавил он.

Сервантес был убит в ходе операции сил специального назначения Мексики 22 февраля по его задержанию. Минобороны страны сообщало, что военные подверглись нападению, в ходе перестрелки четверо членов картеля были убиты, трое получили тяжелые ранения. Они скончались в ходе транспортировки в Мехико. Среди них был и Сервантес.

После убийства наркобарона по крайней мере в девяти штатах начались беспорядки. Жительница Халиско Гуадалупе Агилар рассказала РБК, что после смерти лидера главного картеля страны участников CJNG начали мстить. Речь идет о поджогах автомобилей, магазинов, а также блокировании дорог.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на фоне беспорядков написала, что ситуация в большей части территории страны остается нормальной. При этом посольство России призвало соотечественников воздержаться от поездок в штат Халиско и избегать мест массового скопления людей.

Издание Milenio сообщило, что после задержания Хоакина Гусмана Лоэра, известного как «Эль Чапо», Сервантес стал самым могущественным наркобароном Мексики. При нем картель стал одной из крупнейших преступных организаций по трафику метамфетамина и фентанила, а также расширил зону влияния до 40 стран.