Какие карантинные меры вернули в российские регионы. Главное
Осенний подъем заболеваемости коронавирусом в России оказался более масштабным по числу ежедневно выявляемых случаев. Регионы возвращаются к ограничениям, но избегают жестких мер. Какие ограничения вводят — в материале РБК
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Самоизоляция для пожилых
Риск тяжелого течения болезни выше у людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Поэтому власти многих регионов в числе первых мер вернули рекомендации по самоизоляции для этих граждан. К таким мерам вернулись:
Москва,
Московская область,
Санкт-Петербург,
Нижегородская область,
Мурманская область, Полный список ...
Краснодарский край,
Свердловская область,
Ростовская область,
Рязанская область,
Северная Осетия,
Ленинградская область (в районах с высокой заболеваемостью коронавирусом пожилые люди могут посещать магазины, аптеки и предприятия сферы услуг только в первые два часа после открытия),
Владимирская область,
ЯНАО,
Чувашия (оплачиваемые больничные для работающих пожилых граждан, соблюдающих режим самоизоляции),
Мордовия (оплачиваемые больничные для работающих пожилых граждан),
Саратовская область,
Челябинская область,
Ставропольский край,
Волгоградская область,
Оренбургская область,
Марий Эл (рекомендация не покидать дом без необходимости касается всех граждан),
Липецкая область,
Ульяновская область,
Коми (оплачиваемый больничный для сотрудников старше 65 лет, если они решили соблюдать самоизоляцию),
Кировская область,
Пензенская область,
Пермский край,
Алтайский край,
Бурятия,
Якутия (привлечение к работе медицинских сотрудников старшего возраста осуществляется по их согласованию),
Карачаево-Черкесия,
Калмыкия,
Архангельская область,
Забайкальский край,
Иркутская область,
Псковская область,
Омская область,
Вологодская область,
Томская область,
Адыгея (больничные для сотрудников старше 65 лет),
Крым,
Еврейская автономная область,
Магаданская область,
Севастополь,
Курганская область,
Республика Алтай,
Сахалинская область,
Чукотка,
Костромская область (действует в пяти городах — Костроме, Мантурове, Галиче, Волгореченске и Шарье),
Тамбовская область;
Башкирия (рекомендована для беременных женщин, граждан с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет, вводится во всех социальных учреждениях). 1
Часть регионов рекомендовали или потребовали перевести часть сотрудников на удаленную работу. В приоритете — сотрудники старшего возраста и имеющие хронические заболевания. Исключение составляют работники, чье присутствие на рабочем месте критически важно. Такие меры ввели:
Ульяновская область (удаленка для 30% сотрудников),
Севастополь. 1
Ограничение на проведение массовых мероприятий
Во многих регионах ограничили проведение массовых мероприятий. Есть требования и к мероприятиям, которые организуют сами граждане (например, семейные торжества). Чаще всего запрет или ограничение на число участников все же касается общественных пространств и событий.
Красноярский край (закрыты ночные клубы и дискотеки, с 23:00 до 07:00 организации общепита смогут работать только навынос),
Мордовия (запрет на работу общепита в ночное время),
Оренбургская область (запрет на обслуживание в ночное время, работу детских комнат и пунктов проката спортивного инвентаря),
Воронежская область (временно приостановлена деятельность развлекательных центров, ночных клубов и фуд-кортов),
ХМАО (ограничение на работу развлекательных и досуговых заведений, детских игровых комнат),
Пермский край,
Калининградская область,
Архангельская область,
Забайкальский край,
Камчатский край,
Костромская область (приостановлена деятельность ночных клубов и дискотек),
Магаданская область,
Чукотка,
Новосибирская область (общепит и ночные клубы не работают с полуночи до 8:00),
Волгоградская область (общепит закрывается после 23:00, запрещается проведение в заведениях корпоративов и массовых мероприятий),
Ульяновская область (запрет на работу с 7:00 до 22:00),
Амурская область (запрещена работа танцплощадок, караоке, под запретом употребление кальянов, обязательный контроль температуры у посетителей),
Брянская область, 1
Другие ограничения
Некоторые регионы объявили досрочные каникулы для школьников. Так поступили, к примеру, власти Нижегородской, Вологодской, Курганской и Сахалинской областей, а также Башкирии и Удмуртии. В Москве после каникул в школы решили вернуть только младшеклассников.
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