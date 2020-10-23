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Какие карантинные меры вернули в российские регионы. Главное

Осенний подъем заболеваемости коронавирусом в России оказался более масштабным по числу ежедневно выявляемых случаев. Регионы возвращаются к ограничениям, но избегают жестких мер. Какие ограничения вводят — в материале РБК
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Самоизоляция для пожилых

Риск тяжелого течения болезни выше у людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Поэтому власти многих регионов в числе первых мер вернули рекомендации по самоизоляции для этих граждан. К таким мерам вернулись:

  • Москва,
  • Московская область,
  • Санкт-Петербург,
  • Нижегородская область,
  • Мурманская область, Полный список ...
  • Краснодарский край,
  • Свердловская область,
  • Ростовская область,
  • Рязанская область,
  • Северная Осетия,
  • Ленинградская область (в районах с высокой заболеваемостью коронавирусом пожилые люди могут посещать магазины, аптеки и предприятия сферы услуг только в первые два часа после открытия),
  • Владимирская область,
  • ЯНАО,
  • Чувашия (оплачиваемые больничные для работающих пожилых граждан, соблюдающих режим самоизоляции),
  • Мордовия (оплачиваемые больничные для работающих пожилых граждан),
  • Саратовская область,
  • Челябинская область,
  • Ставропольский край,
  • Волгоградская область,
  • Оренбургская область,
  • Марий Эл (рекомендация не покидать дом без необходимости касается всех граждан),
  • Липецкая область,
  • Ульяновская область,
  • Коми (оплачиваемый больничный для сотрудников старше 65 лет, если они решили соблюдать самоизоляцию),
  • Кировская область,
  • Пензенская область,
  • Пермский край,
  • Алтайский край,
  • Бурятия,
  • Якутия (привлечение к работе медицинских сотрудников старшего возраста осуществляется по их согласованию),
  • Карачаево-Черкесия,
  • Калмыкия,
  • Архангельская область,
  • Забайкальский край,
  • Иркутская область,
  • Псковская область,
  • Омская область,
  • Вологодская область,
  • Томская область,
  • Адыгея (больничные для сотрудников старше 65 лет),
  • Крым,
  • Еврейская автономная область,
  • Магаданская область,
  • Севастополь,
  • Курганская область,
  • Республика Алтай,
  • Сахалинская область,
  • Чукотка,
  • Костромская область (действует в пяти городах — Костроме, Мантурове, Галиче, Волгореченске и Шарье),
  • Тамбовская область;
  • Башкирия (рекомендована для беременных женщин, граждан с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет, вводится во всех социальных учреждениях). 1

Переход на удаленную работу

Часть регионов рекомендовали или потребовали перевести часть сотрудников на удаленную работу. В приоритете — сотрудники старшего возраста и имеющие хронические заболевания. Исключение составляют работники, чье присутствие на рабочем месте критически важно. Такие меры ввели:

Ограничение на проведение массовых мероприятий

Во многих регионах ограничили проведение массовых мероприятий. Есть требования и к мероприятиям, которые организуют сами граждане (например, семейные торжества). Чаще всего запрет или ограничение на число участников все же касается общественных пространств и событий.

  • Московская область,
  • Санкт-Петербург (запрет на мероприятия для детей в помещении),
  • Краснодарский край,
  • Тульская область,
  • Ростовская область, Полный список ...
  • Рязанская область,
  • Башкирия,
  • Курская область (власти анонсировали запрет на массовые мероприятия в учреждениях культуры, он начнет действовать в ближайшие дни),
  • Красноярский край,
  • Мордовия,
  • Челябинская область,
  • Оренбургская область (запрет на проведение семейных мероприятий по месту жительства с присутствием больше десяти человек),
  • Марий Эл,
  • Воронежская область,
  • Липецкая область,
  • Ульяновская область,
  • Коми,
  • Пермский край,
  • Калининградская область,
  • Архангельская область,
  • Забайкальский край,
  • Еврейская автономная область,
  • Севастополь,
  • Рязанская область,
  • Адыгея,
  • Курганская область. 1

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ограничения работы общепита и развлекательных заведений

После жестких ограничений первой волны многие регионы ищут «гибридные» способы ограничений для общепита и сферы услуг, которые бы позволили не закрывать заведения.

  • Москва (введена практика регистрации при посещении заведений, работающих в ночное время),
  • Московская область (запрет на работу развлекательных учреждений в ночное время),
  • Санкт-Петербург (закрыты частные зоопарки, ночные клубы, детские развлекательные центры).
  • Мурманская область (ограничение часов работы заведений общепита — до 23:00),
  • Тульская область (развлекательные заведения и общепит не должны работать в ночное время), Полный список ...
  • Ростовская область (запрет на работу общепита после 22:00),
  • Рязанская область,
  • Владимирская область,
  • Чувашия (приостановлено банкетное обслуживание),
  • Красноярский край (закрыты ночные клубы и дискотеки, с 23:00 до 07:00 организации общепита смогут работать только навынос),
  • Мордовия (запрет на работу общепита в ночное время),
  • Оренбургская область (запрет на обслуживание в ночное время, работу детских комнат и пунктов проката спортивного инвентаря),
  • Воронежская область (временно приостановлена деятельность развлекательных центров, ночных клубов и фуд-кортов),
  • ХМАО (ограничение на работу развлекательных и досуговых заведений, детских игровых комнат),
  • Пермский край,
  • Калининградская область,
  • Архангельская область,
  • Забайкальский край,
  • Камчатский край,
  • Костромская область (приостановлена деятельность ночных клубов и дискотек),
  • Магаданская область,
  • Чукотка,
  • Новосибирская область (общепит и ночные клубы не работают с полуночи до 8:00), 
  • Волгоградская область (общепит закрывается после 23:00, запрещается проведение в заведениях корпоративов и массовых мероприятий),
  • Ульяновская область (запрет на работу с 7:00 до 22:00),
  • Амурская область (запрещена работа танцплощадок, караоке, под запретом употребление кальянов, обязательный контроль температуры у посетителей),
  • Брянская область, 1

Другие ограничения

Некоторые регионы объявили досрочные каникулы для школьников. Так поступили, к примеру, власти Нижегородской, Вологодской, Курганской и Сахалинской областей, а также Башкирии и Удмуртии. В Москве после каникул в школы решили вернуть только младшеклассников.

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В Забайкальском крае все школы переводятся на дистанционную форму обучения.

В Ростовской и Тюменской областях временно приостановили оказание плановой медпомощи.

На въезде в Орловскую область снова заработали учетно-заградительные посты.

В Якутии для вахтовиков ввели обязательную обсервацию и тестирование на наличие вируса.

В Ямало-Ненецком автономном округе органы ЗАГС начнут принимать людей только по предварительной записи.

Авторы
Дарья Минько, Анастасия Антипова
коронавирус COVID-19 самоизоляция пандемия
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