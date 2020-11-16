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Пандемия коронавируса ,  
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В Бурятии закрыли ТЦ, кафе, сауны и фитнес-клубы из-за коронавируса

Ограничения будут действовать в течение двух недель. Это первый российский регион, решивший ввести повторный локдаун. Исключение сделали для нескольких видов коммерческих объектов, включая аптеки
Фото:Андрей Огородник / ТАСС
Фото: Андрей Огородник / ТАСС

Власти Бурятии ввели ряд ограничительных мер в республике на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.

В частности, с 16 по 30 ноября приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других мест общественного питания. Исключение сделано для обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

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Фото:egov-buryatia.ru

При этом ограничения не распространяются на столовые, буфеты и кафе, предоставляющие питание для работников организаций, а также на предприятия общепита, расположенные в отелях.

Кроме того, будет приостановлена деятельность объектов розничной торговли, ТЦ, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров (в том числе работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов и иных развлекательных заведений).

Исключение будет сделано для следующих заведений:

  • объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

  • аптек и аптечных пунктов;

  • салонов связи;
  • специализированных объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости;
  • организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), расположенных внутри торговых центров, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями президента России и указом главы Бурятии;
  • продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Также на две недели закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.

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Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Бурятии с начала пандемии выявлено 14 838 случаев заражений COVID-19. Выздоровели 12 626 человек. Умерли 273 человека.

Весной во время первой волны коронавируса COVID-19 на территории Бурятии также вводились ограничения на работу коммерческих предприятий, в том числе ресторанов, кафе, торговых центров. Жителей региона обязывали соблюдать режим самоизоляции и разрешили покидать дома в случае крайней необходимости.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Ксения Аскерова, Михаил Юшков
Бурятия коронавирус COVID-19 ограничения
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