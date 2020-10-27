Роспотребнадзор разъяснил новое постановление по масочному режиму

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Ношение защитной маски с 28 октября будет обязательным в тех местах, где одновременно могут находиться более 50 человек. Об этом говорится в разъяснении Роспотребнадзора к ранее опубликованному постановлению ведомства.

«Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании <...>, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек», — объяснили в Роспотребнадзоре.

При определении места массового пребывания людей ведомство сослалось на формулировку, которая приводится в федеральном законе «О противодействии терроризму».

В постановлении Роспотребнадзора говорится, что граждане должны носить маски в общественных местах, транспорте, лифтах и на парковках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в действие 28 октября.