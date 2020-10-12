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Власти Москвы уточнили срок предоставления данных сотрудников на удаленке

Днем в понедельник, 12 октября, в работе сервиса произошли сбои. В мэрии объяснили сбои высокой нагрузкой в последний день подачи данных
Фото:Global Look Press
Фото: Global Look Press

Работодатели из Москвы должны загрузить файл с данными о переведенных на удаленную работу сотрудниках не позднее 19 октября, сообщили РБК в департаменте информационных технологий столицы.

«Согласно указу мэра Москвы № 97-УМ от 6 октября 2020 года предоставлять сведения о числе сотрудников, переведенных на удаленную работу, необходимо начиная с 12 октября. С учетом необходимости предоставлять указанные сведения еженедельно работодатели обязаны загрузить файл с информацией о переведенных на удаленную работу сотрудниках не позднее 19 октября», — сказали в департаменте.

В указе мэра от 6 октября говорится, что предоставлять данные необходимо еженедельно в понедельник с 12 октября. Сервис запустили 9 октября, в понедельник,12 октября, в его работе возникли сбои. В мэрии объяснили это тем, что работодатели тянули с подачей данных до последнего дня, что создало высокую нагрузку на сервис.

Сервис подачи информации о работающих на удаленке не выдержал нагрузки
Общество
Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

Согласно предписанию мэра Москвы Сергея Собянина, из-за распространения коронавируса столичные компании обязаны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. С 12 октября работодатели должны предоставить властям данные о переведенных на дистанционный режим, в том числе их номер мобильного телефона, номер машины, номер электронной карты «Тройка» или «Стрелка», номер социальной карты, номер месячного проездного билета без лимита.

За нарушение требований о передаче сведений работодателям грозит штраф до 300 тыс. руб. или приостановка деятельности. Проверка корректности передачи данных будет идти выборочно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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