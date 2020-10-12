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Пандемия коронавируса ,  
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В Орловской области вступили в силу ограничения на въезд из-за COVID

Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Учетно-заградительные посты возобновят работу в Орловской области в понедельник, 12 октября, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

Согласно решению регионального оперативного штаба, мера принята для того, чтобы не допустить завоза инфекции в регион.

Посты будут круглосуточно работать на федеральных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского и Хотынецкого районов. Кроме того, такие посты появятся на железнодорожном вокзале в Мценске и Орле и на орловском автовокзале. Для работы на постах правоохранительные органы и силовые структуры направят личный состав.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что число выявленных в регионе случаев заболевания COVID-19 растет. За последние дни этот показатель приблизился к сотне.

«Как вы знаете, в Москве вводят дополнительные ограничения, выявляемость COVID-19 приближается там к пиковым значениям весны», — сказал глава региона.

По его словам, с точки распространения заболевания в области московское направление является одним из самых опасных.

Орловский губернатор отреагировал на статью о нехватке мест в больницах
Общество
Андрей Клычков

Учетно-заградительные пункты на границе Орловской области уже работали со 2 апреля по 11 июня. За этот период через них прошли более 120 тыс. человек. Из них у 200 человек выявили повышенную температуру, несколько десятков госпитализировали.

В Орловской области с начала пандемии коронавируса выявили 9553 заболевших. Из них 7490 человек выздоровели, 137 человек умерли. Летом минимальное значение ежедневного прироста было зафиксировано 25 июля — 21 человек. В середине августа число заболевших резко возросло (12 августа коронавирус обнаружили у 102 человек), однако потом динамика пошла на спад.

Осенью число новых случаев COVID-19 вновь начало расти. Так, 11 октября в регионе зарегистрировали 119 заразившихся.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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