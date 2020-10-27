В Москве отказались закрыть ночные клубы по рекомендации Роспотребнадзора

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Принятых мер по контролю за посетителями ночных развлекательных заведений достаточно, власти не планируют закрывать ночные клубы и рестораны, как рекомендовал Роспотребнадзор.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», — сообщила Пенькова.

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