Пандемия коронавируса , 27 окт, 12:58
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В Москве отказались закрыть ночные клубы по рекомендации Роспотребнадзора
Принятых мер по контролю за посетителями ночных развлекательных заведений достаточно, власти не планируют закрывать ночные клубы и рестораны, как рекомендовал Роспотребнадзор.
Об этом, как сообщает ТАСС, заявила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.
«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», — сообщила Пенькова.
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