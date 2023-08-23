Разбился самолет с Пригожиным в списке пассажиров. Главное

Разбился самолет, в списке пассажиров был Евгений Пригожин. Что известно к этому часу

Бизнес-джет, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин, упал в Тверской области. По предварительным данным, все люди на борту погибли. Что известно к этому часу — в материале РБК

Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Бизнес-джет Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург, в среду вечером упал в Тверской области. В списке пассажиров значится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Предположительно, все люди на борту погибли.

Что известно к 21:15 мск

Как сообщили РБК в МЧС России, самолет упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе. Это северо-запад Тверской области, на полпути от Твери до Великого Новгорода. Расстояние до Москвы — около 300 км.

На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительно информации, все находившиеся на борту погибли, отметили в МЧС.

Чуть позже Росавиация сообщила, что в списке пассажиров значится Евгений Пригожин.

По данным ведомства, разбившийся самолет принадлежал ООО «МНТ- Аэро», специализирующегося на бизнес-перевозках. Специальная комиссия Росавиации начала расследование крушения.

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СК сообщил, что возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщает, что тела 8 погибших уже обнаружены на месте падения самолета.

Ксения Собчак со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Baza пишут, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795 — и что судно принадлежит Пригожину. В 2019 году под американские санкции попали три самолета, которые, по данным Минфина США, принадлежали Пригожину: Hawker 800 XP, British Aerospace 125 и Embraer ERJ-135. Тогда они были зарегистрированы за пределами России.

С Пригожиным также связывают самолет Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» с номером RA-02748. По данным близкого к Пригожину и ЧВК «Вагнер» телеграм-канала «Grey Zone», этот борт после крушения самолета в Тверской области некоторое время курсировал в небе над Московским регионом. Как пишет Mash, около 20:00 мск он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево.