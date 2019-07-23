Глава МЧС потребовал проверить все лагеря после пожара в Хабаровском крае

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,16 +0,07 EUR Бирж. 70,50 -0,24 Brent 63,26 -0,24% USD Нал. 63,52 62,85 EUR Нал. 71,12 70,29 USD ЦБ 63,13 +0,15 EUR ЦБ 70,64 -0,02 EUR/USD 1,1163 -0,0045 BTC/USD Бирж. 9 927,30 -402,70 IMOEX 2 697,17 +0,48% RTSI 1 345,21 +0,30% DJIA 27 171,90 +0,07% Nasdaq 8 204,14 +0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Starbucks $95 (+4,57%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Cleveland-Cliffs $15 (+32,28%) прогноз CFRA к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Уралкалий ₽140 (+26,13%) прогноз Атон к 18.12.19
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Starbucks $95 (+4,57%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Cleveland-Cliffs $15 (+32,28%) прогноз CFRA к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Уралкалий ₽140 (+26,13%) прогноз Атон к 18.12.19
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 63,13 (+0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 70,64 (-0,02) Quote, 12:22
В Турции пять человек пострадали из-за сирийской ракеты Политика, 16:33 Какие специальные гаджеты нужны для ухода за зубами РБК и Philips, 16:23 Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии Бизнес, 16:23 СМИ узнали о невыплате юристу €1,2 млн за переход бразильца в «Зенит» Спорт, 16:21 Китайская BAIC вошла в число крупнейших акционеров немецкой Daimler Бизнес, 16:08 Госдума приняла закон об усилении проверок ЧОПов Росгвардией Общество, 16:03 Gracenote спрогнозировал России четвертое место на Олимпиаде-2020 Спорт, 15:54 Как назывался любимый автомобиль цесаревича Алексея РБК и Peugeot, 15:54 Путин поручил заняться сокращением использования тетрадей в школах Общество, 15:49 Джим Уайтхерст — РБК: «Работа лидера напоминает ремесло садовника» Pro, 15:47 Глава МЧС потребовал проверить все лагеря после пожара в Хабаровском крае Общество, 15:42 Герои «РБК Стиль» — о любимых местах отдыха в России Стиль, 15:41 В Свердловской области при пожаре обрушилась кровля магазина «Пятерочка» Общество, 15:34 Переводчик и сито: зачем руководителю посредник для общения с ИТ-отделом Pro, 15:32
Общество ,  
0 
Глава МЧС потребовал проверить все лагеря после пожара в Хабаровском крае
Ведомство проведет внеплановые проверки на соответствие всех лагерей и баз отдыха требованиям пожарной безопасности, а также попытается выявить наличие незарегистрированных палаточных городков
Евгений Зиничев (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Глава МЧС России Евгений Зиничев потребовал провести внеплановые проверки всех детских оздоровительных лагерей и баз отдыха после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, жертвами которого стали четверо детей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в рамках проверки необходимо выяснить, соответствуют ли они обязательным требованиям пожарной безопасности. Кроме того, он дал поручение провести проверку на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей.

Политика
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о палаточном лагере

Зиничев отметил, что проверки не должны проводиться по формальному признаку. «Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации, и никто не обратил внимание на целый палаточный городок», — сказал глава ведомства.

Помимо этого министр потребовал принять самые жесткие меры и в отношении собственников хабаровской базы отдыха, и в отношении должностных лиц.

Фотогалерея 
В Хабаровском крае сгорел детский лагерь. Фоторепортаж

Пожар в детском палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26. На момент происшествия в лагере находились почти 200 детей. Первоначально сообщалось, что в результате пожара погиб один ребенок, еще четверо пострадали. Однако позднее число жертв увеличилось до четырех, а число пострадавших — до 12 человек, включая семерых детей. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность одного из обогревателей, которыми отапливали палатки.

Общество
Очевидцы описали начало пожара в детском лагере под Хабаровском

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Расследование дела передали в центральный аппарат Следственного комитета. Сотрудники правоохранительных органов по факту произошедшего задержали директора детско-оздоровительного лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова и руководителя ООО «Экстрим Сервис» Виталия Бурлакова, которому принадлежит лагерь.

В Хабаровском крае 24 июля будет объявлен траур в связи с гибелью детей. В пресс-службе губернатора Хабаровского края сообщили, что семьи погибших получат по 1 млн руб.

Автор: Михаил Юшков
Теги: пожар, палаточный городок, Хабаровский край, Евгений Зиничев, проверка
Материалы по теме
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о палаточном лагере
Политика
В Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям
Общество
Еще один ребенок умер после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter