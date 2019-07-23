Глава МЧС потребовал проверить все лагеря после пожара в Хабаровском крае

Глава МЧС потребовал проверить все лагеря после пожара в Хабаровском крае

Ведомство проведет внеплановые проверки на соответствие всех лагерей и баз отдыха требованиям пожарной безопасности, а также попытается выявить наличие незарегистрированных палаточных городков

Евгений Зиничев (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Глава МЧС России Евгений Зиничев потребовал провести внеплановые проверки всех детских оздоровительных лагерей и баз отдыха после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, жертвами которого стали четверо детей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в рамках проверки необходимо выяснить, соответствуют ли они обязательным требованиям пожарной безопасности. Кроме того, он дал поручение провести проверку на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей.

Зиничев отметил, что проверки не должны проводиться по формальному признаку. «Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации, и никто не обратил внимание на целый палаточный городок», — сказал глава ведомства.

Помимо этого министр потребовал принять самые жесткие меры и в отношении собственников хабаровской базы отдыха, и в отношении должностных лиц.