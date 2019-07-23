Еще один ребенок умер после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Еще один ребенок умер после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Число погибших увеличилось до четырех. Глава правительства Дмитрий Медведев раскритиковал губернатора Сергея Фургала за то, что «никто не знал» о существовании детского лагеря

Фото: РИА Новости

Число жертв пожара в детском палаточном лагере «Холдоми» увеличилось до четырех, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Хабаровского края. Умер мальчик.

Ранее во вторник региональные власти сообщали, что врачи борются за его жизнь. Он получил серьезные ожоги. Из-за пожара также погибли три девочки.

Глава правительства Дмитрий Медведев затронул тему пожара в лагере на совещании с вице-премьерами. Он поручил разобраться в причинах пожара и оказать помощь пострадавшим, передает ТАСС. Также он раскритиковал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала: «Смотрю, губернатор Хабаровского края Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный». Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?».

Палаточный лагерь был расположен в Солнцевском районе Хабаровского края, его организовали на базе горнолыжного комплекса «Холдоми». О пожаре стало известно в ночь на вторник. Тогда в лагере находились 189 детей, они жили в 26 палатках. Пострадали 12 человек, среди них и дети, и взрослые.