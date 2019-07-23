СМИ назвали обогреватель причиной пожара в хабаровском детском лагере

По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправность одного из обогревателей, которыми отапливались палатки. По другой — возгорание произошло из-за неправильного обращения с обогревателем: на нем сушили вещи

Фото: МЧС РФ

Причиной пожара в палаточном детском лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погиб ребенок и еще трое детей оказались в коме, мог стать обогреватель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, пожар мог возникнуть из-за неисправности обогревателя. «Многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. По одной из версий, в обогревателе могла быть неисправность, приведшая к пожару», — заявил собеседник.

Также он не исключил, что пожар произошел из-за того, что дети сушили на обогревателе одежду.