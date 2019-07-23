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СМИ назвали обогреватель причиной пожара в хабаровском детском лагере
По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправность одного из обогревателей, которыми отапливались палатки. По другой — возгорание произошло из-за неправильного обращения с обогревателем: на нем сушили вещи
Фото: МЧС РФ

Причиной пожара в палаточном детском лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погиб ребенок и еще трое детей оказались в коме, мог стать обогреватель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В Хабаровском крае сгорел детский лагерь. Фоторепортаж

По его словам, пожар мог возникнуть из-за неисправности обогревателя. «Многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. По одной из версий, в обогревателе могла быть неисправность, приведшая к пожару», — заявил собеседник.

Также он не исключил, что пожар произошел из-за того, что дети сушили на обогревателе одежду.

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Трое пострадавших при пожаре в палаточном лагере детей впали в кому

Эту версию подтверждает РЕН ТВ. Очевидец рассказал телеканалу, что одна из отдыхающих девочек накинула полотенце на обогреватель.

Официально эту версию следствие пока не комментирует. «В настоящее время проводятся следственные действия, направление на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе устанавливается причина возникновения пожара», — заявили РБК в краевом управлении СК, отвечая на вопрос о возможных причинах пожара.

Видео: пресс-служба губернатора Хабаровского края

Пожар в детском палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26. Всего на момент происшествия в лагере было 189 детей. В результате произошедшего погибла девочка 2008 года рождения. Еще четверо детей пострадали, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. РЕН ТВ привел список пострадавших, среди них дети 2006–2008 года рождения.

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Сгоревший на Дальнем Востоке детский палаточный лагерь работал незаконно

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько рассказал РБК, что трое детей находятся в реанимации, у них диагностированы обширные поражения кожного покрова. Еще одна девочка получила небольшой поверхностный ожог, впоследствии ее направили на амбулаторное лечение. В пресс-службе губернатора Хабаровского края Сергея Фургала сообщили РБК, что трое пострадавших детей впали в кому.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Авторы: Михаил Юшков, Екатерина Костина
Теги: пожар, детский лагерь, Хабаровский край
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