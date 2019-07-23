Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о палаточном лагере

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,19 +0,10 EUR Бирж. 70,60 -0,14 Brent 62,90 -0,80% USD Нал. 63,64 62,82 EUR Нал. 71,24 70,32 USD ЦБ 63,13 +0,15 EUR ЦБ 70,64 -0,02 EUR/USD 1,1174 -0,0034 BTC/USD Бирж. 10 036,00 -294,00 IMOEX 2 707,32 +0,86% RTSI 1 349,76 +0,64% DJIA 27 171,90 +0,07% Nasdaq 8 204,14 +0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Cleveland-Cliffs $15 (+32,98%) прогноз CFRA к 17.07.20
Уралкалий ₽140 (+31,7%) прогноз Атон к 18.12.19
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
BlackRock $567 (+20,9%) прогноз Credit Suisse к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Cleveland-Cliffs $15 (+32,98%) прогноз CFRA к 17.07.20
Уралкалий ₽140 (+31,7%) прогноз Атон к 18.12.19
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
BlackRock $567 (+20,9%) прогноз Credit Suisse к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 63,13 (+0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 70,64 (-0,02) Quote, 12:22
Сила жеста: что делать, когда тело нас предает Партнерский материал, 14:56 Промоутер назвал предварительную дату реванша боксеров Джошуа и Руиса Спорт, 14:50 Памфилова ответила требующим зарегистрировать всех выдвиженцев в Москве Политика, 14:47 Глава Архангельской области пообещал начать обсуждение Шиеса в 2020 году Общество, 14:45 В ФСВТС заявили о полубандитском прессинге покупателей российского оружия Политика, 14:44 Эксцентричный евроскептик: 9 фактов о Борисе Джонсоне Политика, 14:42 РСПП призвал проверить законность следственных действий по делу «Рольфа» Общество, 14:36 МИД Южной Кореи потребовал от России извинений за инцидент с самолетами Политика, 14:33 В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян Общество, 14:27 Как цифровые решения интернета вещей изменяют бизнес-процессы в агропроме Партнерский материал, 14:27 СМИ узнали об отказе «Спартака» от трансфера игрока сборной Уругвая Спорт, 14:23 Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения Общество, 14:19 Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о палаточном лагере Политика, 14:19 Горничная, детский психолог и агент ФБР: 10 лучших ролей Джей Ло Спецпроект РБК PINK, 14:17
Политика ,  
0 
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о палаточном лагере
Премьер раскритиковал оппозиционного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за слова о сгоревшем накануне палаточном лагере «Холдоми». Фургал говорил, что лагерь работал без разрешений и о его существовании власти не знали

Премьер-министр Дмитрий Медведев подверг критике губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщившего, что он был не в курсе существования сгоревшего палаточного лагеря с детьми на базе отдыха «Холдоми». Слова главы кабмина на заседании с вице-премьерами приводит «РИА Новости».

«Смотрю, губернатор Хабаровского края [Сергей] Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?» — сказал Медведев.

Премьер подчеркнул, что, если о существовании лагеря никто не знал, то местные чиновники «плохо исполняют свои обязанности». Если же о существовании лагеря знали, то встает вопрос, почему его разрешили.

Фотогалерея 
В Хабаровском крае сгорел детский лагерь. Фоторепортаж

Медведев поручил разобраться с этим вопросом и доложить ему об итогах.

Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года, он представляет партию ЛДПР. Выборы прошли в два тура, во втором туре он состязался с экс-губернатором, представителем «Единой России» Вячеславом Шпортом.

Как пояснял Фургал, палаточный лагерь, при пожаре в котором погибли четверо детей, был частным. Он существовал без необходимых разрешений, поскольку о его создании чиновники не были уведомлены.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае возник накануне вечером по московскому времени (около 3:00 по местному времени). Из 26 палаток, в которых находились около 200 детей, сгорели 20. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправность обогревателя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Дело передали в центральный аппарат СКР. Директора лагеря задержали.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Дмитрий Медведев, Сергей Фургал, Хабаровский край
Материалы по теме
Директора детского лагеря в Хабаровском крае задержали после пожара
Общество
В Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям
Общество
Число пострадавших при пожаре в палаточном лагере возросло до 12 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter