Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о палаточном лагере

Премьер раскритиковал оппозиционного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за слова о сгоревшем накануне палаточном лагере «Холдоми». Фургал говорил, что лагерь работал без разрешений и о его существовании власти не знали

Премьер-министр Дмитрий Медведев подверг критике губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщившего, что он был не в курсе существования сгоревшего палаточного лагеря с детьми на базе отдыха «Холдоми». Слова главы кабмина на заседании с вице-премьерами приводит «РИА Новости».

«Смотрю, губернатор Хабаровского края [Сергей] Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?» — сказал Медведев.

Премьер подчеркнул, что, если о существовании лагеря никто не знал, то местные чиновники «плохо исполняют свои обязанности». Если же о существовании лагеря знали, то встает вопрос, почему его разрешили.