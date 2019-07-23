Число пострадавших при пожаре в палаточном лагере возросло до 12 человек

Число пострадавших при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до 12 человек, включая семь детей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава.
В результате происшествия один ребенок погиб. Пяти взрослым была оказана медицинская помощь амбулаторно.
«Всего госпитализированы шесть детей, один ребенок (поверхностный ожог локтя, купированная психоэмоциональная травма) выписан», — добавили в министерстве.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами и термоингаляционной травмой. Еще двое детей, отравившихся продуктами горения, в удовлетворительном состоянии.