Число пострадавших при пожаре в палаточном лагере возросло до 12 человек

Число пострадавших при пожаре в палаточном лагере возросло до 12 человек

Число пострадавших при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до 12 человек, включая семь детей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава.

В результате происшествия один ребенок погиб. Пяти взрослым была оказана медицинская помощь амбулаторно.

«Всего госпитализированы шесть детей, один ребенок (поверхностный ожог локтя, купированная психоэмоциональная травма) выписан», — добавили в министерстве.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами и термоингаляционной травмой. Еще двое детей, отравившихся продуктами горения, в удовлетворительном состоянии.