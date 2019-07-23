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BlackRock $567 (+20,9%) прогноз Credit Suisse к 19.07.20
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Число пострадавших при пожаре в палаточном лагере возросло до 12 человек

Число пострадавших при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до 12 человек, включая семь детей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава.

В результате происшествия один ребенок погиб. Пяти взрослым была оказана медицинская помощь амбулаторно.

«Всего госпитализированы шесть детей, один ребенок (поверхностный ожог локтя, купированная психоэмоциональная травма) выписан», — добавили в министерстве.

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При этом в пресс-службе подчеркнули, что трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами и термоингаляционной травмой. Еще двое детей, отравившихся продуктами горения, в удовлетворительном состоянии.

В больницу вертолетом были доставлены детские хирурги-комбустиологи и анестезиологи-реаниматологи. Оказание медицинской помощи находится на контроле министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

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В Хабаровском крае сгорел детский лагерь. Фоторепортаж

Ранее сообщалось о девяти пострадавших и одном погибшем при пожаре.

Пожар на территории лагеря произошел в ночь на 23 июля. Всего на момент происшествия в лагере были 189 детей. Огонь уничтожил 20 палаток из 26. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Теги: пострадавшие, пожар, детский лагерь, палатки, новости РБК
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