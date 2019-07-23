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Директора детского лагеря в Хабаровском крае задержали после пожара

Директор детского палаточного лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов задержан по делу о пожаре, при котором погибли четверо детей. Об этом он сообщил ТАСС.

«Следователь задержал меня в порядке ст. 91 УПК [в качестве подозреваемого]. Пока с материалами меня не ознакомили», — сказал Кузнецов.

На сайте СКР сообщается, что по подозрению в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) помимо Кузнецова задержан учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков. 

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, из 26 палаток сгорели 20. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м. В результате погибли четверо детей — трое скончались в больнице. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправность обогревателя.

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В Хабаровском крае сгорел детский лагерь. Фоторепортаж

Губернатор региона Сергей Фургал заявил, что лагерь работал без необходимых разрешений. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», — сказал Фургал. Он распорядился проверить работу комиссии, которая изучала базы отдыха, и изъять все протоколы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Его расследование передали в центральный аппарат СКР.

Теги: директор, детский лагерь, Пожар
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