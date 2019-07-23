В Хабаровском крае сгорел детский лагерь. Фоторепортаж

В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. Огонь уничтожил 20 палаток из 26, погибла 11-летняя девочка, пострадали девять человек, включая четверых несовершеннолетних. Трое пострадавших детей находятся в коме.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)