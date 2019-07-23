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Очевидцы описали начало пожара в детском лагере под Хабаровском
Пожар в лагере «Холдоми» начался глубоко ночью, когда все спали. Вожатые выводили детей на стадион, некоторые бежали от огня в одном белье. В палатках стояли батареи и тепловые пушки, один из обогревателей искрил, говорят очевидцы
Фото: МЧС РФ / ТАСС

Ребенок, отдыхавший в сгоревшем палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, рассказал родителям о том, что в его палатке стояла неисправная тепловая пушка. Об этом сообщила РБК мать мальчика Елизавета Бобрикова.

По словам Бобриковой, дети заехали на третью смену в лагере 21 июля, за день до пожара. В палатках, где жили дети, стояли электроприборы. «В палатках были розетки, радиаторы отопления. Ночью сын сказал, в их палатке включали пушку, но она искрила, и дети ее выключили. В ночь пожара сын проснулся от криков, треска, запаха гари. Когда открыл глаза, увидел, что горит верх палатки. Вышел на улицу в одних трусах босиком. Все вещи и гаджеты сгорели», — рассказала РБК Бобрикова.

Она отметила, что из-за холодной погоды во всех палатках, где жили дети, стояли радиаторы, а «тепловые пушки ставили дополнительно».

Фотогалерея 
В Хабаровском крае сгорел детский лагерь. Фоторепортаж

Мама другого мальчика, находящегося в момент пожара в лагере, сообщила РБК, что тепловых пушек в палатке, где был ее ребенок, не было. Наличие батарей в палатках она подтвердила.

Вожатые выводили детей из палаток около 02:30, несколько палаток к этому времени уже горели, рассказала РБК 12-летняя девочка, которая отдыхала в лагере на горнолыжном комплексе «Холдоми». «Нас повели на стадион. Потом дали чай горячий, немного поесть, принесли подушки и одеяла для тех, кому было холодно. Потом тех, кого не могли забрать родители, отвезли на автобусе домой», — сообщила она

Тимур Лапшаков, брат другой девочки, отдыхавшей в лагере, рассказал РБК, что детей «подняли среди ночи, сообщили, что начался пожар». «Начали эвакуацию. Выводили людей в том, во что были одеты. Все вещи бросали. От лагеря остались обгоревшие шкафчики и каркасы палаток, все сгорело дотла», — сказал он.

Мальчик, отдыхавший в лагере, рассказал РБК, что в ночь пожара всех будили вожатые. «Потом мы вышли из палаток и пошли на спортивное поле. Там мы все построились и пошли на прокат — там зимой работают кассы и выдают напрокат сноуборды и лыжи. Видели, как тушат пожар и достают остатки вещей. Никто не паниковал, так как с нами были наши вожатые. Мы как старший отряд успокаивали младших, помогали вожатым. Утром вместе с вожатыми мы раздали малышам воду и печенье», — описал он события в «Холдоми».

Неисправность одного из обогревателей уже называлась причиной пожара в палаточном лагере. О существовании этой версии сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. По одной из версий, в обогревателе могла быть неисправность, приведшая к пожару», — говорил собеседник агентства. Эту версию подтверждал телеканал РЕН ТВ: один из очевидцев рассказывал телеканалу, что на обогревателях сушили полотенца. Официально правоохранительные органы эту версию не комментируют.

Общество
СМИ назвали обогреватель причиной пожара в хабаровском детском лагере

Пожар в палаточном лагере «Холдоми», где отдыхали около 200 детей, произошел в Хабаровском лагере накануне. В результате погибли четверо детей. В Хабаровском крае объявлен траур. Директор лагеря задержан.

Авторы: Любовь Порываева, Екатерина Костина, Георгий Тадтаев, Александра Юшкявичюте
Теги: Хабаровский край, Пожар, Дети, новости РБК
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