Очевидцы описали начало пожара в детском лагере под Хабаровском

Пожар в лагере «Холдоми» начался глубоко ночью, когда все спали. Вожатые выводили детей на стадион, некоторые бежали от огня в одном белье. В палатках стояли батареи и тепловые пушки, один из обогревателей искрил, говорят очевидцы

Фото: МЧС РФ / ТАСС

Ребенок, отдыхавший в сгоревшем палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, рассказал родителям о том, что в его палатке стояла неисправная тепловая пушка. Об этом сообщила РБК мать мальчика Елизавета Бобрикова.

По словам Бобриковой, дети заехали на третью смену в лагере 21 июля, за день до пожара. В палатках, где жили дети, стояли электроприборы. «В палатках были розетки, радиаторы отопления. Ночью сын сказал, в их палатке включали пушку, но она искрила, и дети ее выключили. В ночь пожара сын проснулся от криков, треска, запаха гари. Когда открыл глаза, увидел, что горит верх палатки. Вышел на улицу в одних трусах босиком. Все вещи и гаджеты сгорели», — рассказала РБК Бобрикова.

Она отметила, что из-за холодной погоды во всех палатках, где жили дети, стояли радиаторы, а «тепловые пушки ставили дополнительно».

Мама другого мальчика, находящегося в момент пожара в лагере, сообщила РБК, что тепловых пушек в палатке, где был ее ребенок, не было. Наличие батарей в палатках она подтвердила.