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Schlumberger $49 (+25,19%) прогноз Cowen к 19.07.20
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Дело о пожаре в палаточном лагере передали в Центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае в Главное следственное управление СК. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин также распорядился дать юридическую оценку происшествию, установить причины пожара и круг виновных лиц.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе расследования планируется дать оценки действиям руководства лагеря и лиц контрольно-надзорных органов, отвечающих за безопасность.

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В Хабаровском крае сгорел детский лагерь. Фоторепортаж

Пожар на территории лагеря произошел в ночь на 23 июля. Всего на момент происшествия в лагере были 189 детей. В результате скончалась девочка 2008 года рождения, еще трое детей находятся в коме, один ребенок поступил в больницу с отравлением угарным газом, еще пяти взрослым была оказана медицинская помощь амбулаторно. Огонь уничтожил 20 палаток из 26.

Теги: уголовное дело, детский лагерь, центральный аппарат, следствие, пожар
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