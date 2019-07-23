Дело о пожаре в палаточном лагере передали в Центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае в Главное следственное управление СК. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин также распорядился дать юридическую оценку происшествию, установить причины пожара и круг виновных лиц.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе расследования планируется дать оценки действиям руководства лагеря и лиц контрольно-надзорных органов, отвечающих за безопасность.

Пожар на территории лагеря произошел в ночь на 23 июля. Всего на момент происшествия в лагере были 189 детей. В результате скончалась девочка 2008 года рождения, еще трое детей находятся в коме, один ребенок поступил в больницу с отравлением угарным газом, еще пяти взрослым была оказана медицинская помощь амбулаторно. Огонь уничтожил 20 палаток из 26.