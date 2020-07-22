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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от COVID-19

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан считает, что вакцинация начнется не ранее первой половины 2021 года. В то же время он отметил успех исследователей в разработке препарата
Фото: Andre Coelho / Getty Images
Фото: Andre Coelho / Getty Images

Исследователи добились значительных успехов в разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, однако их применения не стоит ждать ранее 2021 года. Об этом заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Reuters.

По словам Райана, «если реально смотреть на ситуацию, наступит первая половина следующего года», прежде чем людей начнут прививать.

Сейчас несколько препаратов проходят клинические испытания, и пока ни одна из них не вызвала вопросы с точки зрения безопасности, отметил Райан.

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19
Общество
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Представитель ВОЗ также добавил, что организация работает над тем, чтобы обеспечить справедливое распределение препаратов. «Вакцины от коронавируса не для богатых, не для бедных — они для всех», — подчеркнул он.

Вакцины от коронавируса разрабатываются в нескольких странах, в том числе в Китае, России, Великобритании и США. Китайские власти дали разрешение на проведение клинических испытаний препарата еще в середине марта, а также пообещали, что он станет доступным всему миру после того, как тестирования завершатся.

В апреле в США начались первые испытания вакцины на людях. В середине июля стало известно об итогах первой фазы клинических испытаний препарата от компании Moderna: они показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
Общество
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В России испытаниями занимаются три учреждения — вирусологический научный центр «Вектор» близ Новосибирска, петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н. Ф. Гамалеи, рассказывала вице-премьер Татьяна Голикова.

Вакцина центра им. Гамалеи тестируется на добровольцах в Сеченовском университете и в военном госпитале Бурденко, в настоящее время испытания вышли на вторую стадию, рассказали ранее в Минздраве. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, вакцина уже доказала свою безопасность и эффективность. В свою очередь премьер Мишаил Мишустин предположил, что реально защищающая от болезни вакцина может быть создана в России к осени.

В июле руководство Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге сообщило, что учреждение стало испытывать на добровольцах зарубежные вакцины. Как отметил и.о. директора НИИ Дмитрий Лиознов, Россия вместе с рядом стран участвует в «мультицентровом исследовании» препаратов, которое позволит оценить их эффективность.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: ВОЗ, коронавирус, вакцина
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