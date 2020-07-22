В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от COVID-19

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан считает, что вакцинация начнется не ранее первой половины 2021 года. В то же время он отметил успех исследователей в разработке препарата

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Исследователи добились значительных успехов в разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, однако их применения не стоит ждать ранее 2021 года. Об этом заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Reuters.

По словам Райана, «если реально смотреть на ситуацию, наступит первая половина следующего года», прежде чем людей начнут прививать.

Сейчас несколько препаратов проходят клинические испытания, и пока ни одна из них не вызвала вопросы с точки зрения безопасности, отметил Райан.

Представитель ВОЗ также добавил, что организация работает над тем, чтобы обеспечить справедливое распределение препаратов. «Вакцины от коронавируса не для богатых, не для бедных — они для всех», — подчеркнул он.