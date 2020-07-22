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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин заявил о надежде на получение вакцины от COVID-19 к осени

По словам главы правительства России Михаила Мишустина, свою безопасность уже доказали четыре разрабатываемые в России вакцины от COVID-19
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Четыре разрабатываемые в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 уже доказали свою безопасность, а к осени может быть создана реально защищающая от болезни вакцина. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительстве в Госдуме.

«Я очень надеюсь, что осенью мы получим свою, российскую, надежную вакцину от коронавируса», — сказал Мишустин (выступление премьер-министра транслировал телеканал РБК).

Глава правительства заверил, что к созданию вакцины от COVID-19 в России подходят очень серьезно, в работе принимают участие учреждения Минобрнауки, Минздрава, ФМБА, Роспотребнадзора и Минобороны.

«Четыре вакцины на сегодня доказали свою безопасность, и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии, это Центр Гамалеи и Минобороны. И еще две готовятся к началу испытаний, это «Вектор» и Центр вакцин и сывороток», — рассказал Мишустин.

Главной задачей в этих условиях премьер-министр назвал подготовку базы для запуска производства вакцины.

21 июля первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что вакцина от COVID-19 уже готова. Однако в Минздраве после этого сообщили, что испытания вакцины еще продолжаются.

В Англии заявили о сильном иммунном ответе оксфордской вакцины от COVID
Общество
Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Ранее британские специалисты, также ведущие разработку вакцины от COVID-19, заявили, что их препарат обеспечивает сильный иммунный ответ и это дает основания надеяться, что вакцина будет работать.

17 июля российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях британской вакцины AZD1222 по соглашению с компанией AstraZeneca, которая передала в Россию клеточную линию и аденовирусный вектор. В «Р-Фарм» отметили, что соглашение позволит начать выпуск вакцины AZD1222, если ее клинические испытания завершатся успешно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Михаил Мишустин
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