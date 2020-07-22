Мишустин заявил о надежде на получение вакцины от COVID-19 к осени

По словам главы правительства России Михаила Мишустина, свою безопасность уже доказали четыре разрабатываемые в России вакцины от COVID-19

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Четыре разрабатываемые в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 уже доказали свою безопасность, а к осени может быть создана реально защищающая от болезни вакцина. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительстве в Госдуме.

«Я очень надеюсь, что осенью мы получим свою, российскую, надежную вакцину от коронавируса», — сказал Мишустин (выступление премьер-министра транслировал телеканал РБК).

Глава правительства заверил, что к созданию вакцины от COVID-19 в России подходят очень серьезно, в работе принимают участие учреждения Минобрнауки, Минздрава, ФМБА, Роспотребнадзора и Минобороны.

«Четыре вакцины на сегодня доказали свою безопасность, и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии, это Центр Гамалеи и Минобороны. И еще две готовятся к началу испытаний, это «Вектор» и Центр вакцин и сывороток», — рассказал Мишустин.

Главной задачей в этих условиях премьер-министр назвал подготовку базы для запуска производства вакцины.