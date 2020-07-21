Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 71,96 (+0,25) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 82,39 (+0,71) Инвестиции, 20 июл, 13:09
В России за сутки выявили более 5,8 тыс. случаев заражения коронавирусом Общество, 10:53 На вырост: как разглядеть перспективного кандидата Pro, 10:52 «Белевские сладости» развивают производство при поддержке МСП Банка Пресс-релиз, 10:47 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест РБК и #CloudMTS, 10:45 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июля Общество, 10:39 Выход фильма «Довод» Кристофера Нолана отложили на неопределенный срок Стиль, 10:39 Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от COVID Общество, 10:32 10 важных фактов из рейтинга качества жизни в регионах России Экономика, 10:30 В Instagram Фургала появилось обращение к жителям Хабаровска Политика, 10:26 Курс доллара утратил вчерашний рост, опустившись ниже ₽71 Инвестиции, 10:22 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 10:15 Меркель и Макрон оценили итоги переговоров по бюджету ЕС Политика, 10:05 Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников Экономика, 09:54 В Челябинской области пастух погиб от удара молнии Общество, 09:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от COVID

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, еще продолжаются, в настоящее время они вышли на вторую стадию. Об этом говорится в ответе помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, поступившем в РБК.

«В настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России продолжается и находится на завершающем этапе», — говорится в сообщении.

«По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации», — уточнил Кузнецов.

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов сказал, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — сказал Цаликов в интервью «Аргументам и фактам».

В Минобороны заявили о готовности первой отечественной вакцины от COVID
Общество
Фото: РИА Новости

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
«Все это на 90% ложь». Какие методы подбора персонала устарели Интернет веществ: как фармсервис принес сыну эмигрантов $2,5 млрд Сооснователь Oracle: У меня были все недостатки, необходимые для успеха РБК Pro: как застройщики будут продвигать жилье после карантина
Авторы: Егор Губернаторов, Владислав Гордеев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter