Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от COVID

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Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, еще продолжаются, в настоящее время они вышли на вторую стадию. Об этом говорится в ответе помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, поступившем в РБК.

«В настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России продолжается и находится на завершающем этапе», — говорится в сообщении.

«По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации», — уточнил Кузнецов.

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов сказал, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — сказал Цаликов в интервью «Аргументам и фактам».